〈外銷訂單〉中止連10紅！1月逢春節外銷訂單469.7億年減3%、月減11.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 17:57

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經濟部統計處今 (20) 日公布今年 1 月外銷訂單統計，與上月比較，1 月外銷訂單 469.7 億美元，較上月減少 59.5 億美元，月減 11.2%，與上年同月比較，外銷訂單減少 14.5 億美元，年減 3%，但接單金額比原先預期稍佳。經濟部看好高效能運算、AI 等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，均可望支撐外銷接單成長動能。

經濟部統計，1 月外銷訂單主要貨類，仍以資訊通信產品達 120.6 億美元佔比最高，但較上月減少 20.9%，也較去年同月衰退 13.3%，主因春節落點與去年不同，致手機及筆電接單減少，惟人工智慧及雲端產業需求續增，伺服器、網通產品接單增加，抵銷部分減幅。

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其次電子產品 177.1 億美元，較上月減 11.1%，較去年同月增 1.5%，主因人工智慧、高效能運算等商機熱絡，帶動 IC 製造訂單續增，惟受春節假期影響，IC 設計、晶片通路、印刷電路板等接單減少，抵銷部分增幅。

1 月外銷訂單，主要來源以美國達 163.8 億美元最多，較上月減少 10.4%，較去年同月增 6.4%，以電子產品增加 25.7% 較多。

中國大陸及香港 1 月訂單 86.8 億美元，較上月減 24.1%，較去年同月衰退 18.3%，以電子產品減少 11.1 億美元或減 19.1% 較多。

展望未來，經濟部表示，國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素，恐干擾全球經濟成長，惟高效能運算、AI 等新興科技持續擴增，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，均可望支撐外銷接單成長動能。