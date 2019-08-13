

◆盤勢分析

1. 美中、日韓貿易戰持續僵局，香港反送中惡化，全球經濟擔憂加劇，且投資機構高盛近期報告預測，川普祭出的新關稅拖累美國 GDP 至近 0.6%，美股四大指數走勢疲弱，跌幅介於 - 1.19% 至 - 1.49%。指標股美光逆勢抗跌，超微、特斯拉跌逾 2%，台積電 ADR 則跌逾 1%。

2. 上週五在美國總統釋出中、美貿易可能更惡化的訊息，全球股市仍是動盪不安，台股颱風假歸來，市場氣氛觀望，指數狹幅波動，最終下跌 22.13 點，跌幅 0.21%，收在 10,472.36 點，成交金額為 1240.17 億元。三大法人合計賣超 32.47 億元，外資賣超 37.83 億元、投信買超 4.15 億元、自營商買超 1.22 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量平，後勢仍需回檔量縮，反彈量增，相對盤勢有利。

(2)均線：支撐為年線 (約 10380 點) 至前低 10180 點附近，壓力為季線 (約 10650 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（31）小於 50，短線弱勢整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.07%，收在 137.61 點，相對加權指數強勢。支撐為年線 (約 132.5 點) 附近，壓力為月線(約 140.4 點)，KD 指標反轉向上，9 日 K 值（36）低於 50，短線弱勢偏多。

5. 觀盤重點：指數守穩 5 日均線，尚有止穩反彈機會，但季線下彎形成反壓，不容忽視，因此不宜過度追高，採區間操作，且留意後勢不可跌破前低，台股選股方向可留意營建、IC 設計、PCB、散熱模組、5G、內需、運動休閒等。

6. 傳統旺季及轉單效應加持，上市櫃 7 月營收 2.96 兆元，月增 7.39％，年增 0.08％，創同期新高紀錄，也創今年次高紀錄，惟上市櫃單月營收創高僅 69 家，遠低於去年同期的 104 家。仍需留意未來貿易戰後勢發展。

7. 金屬機殼廠 2474 可成公布 7 月營收達 86.8 億元，創下去年 11 月以來新高紀錄，月增 38.1％、年增 15.8％，同時公司也公告自結 7 月損益，可成 7 月單月稅前盈餘達 17.07 億元，累計可成今年前 7 月稅前盈餘達 108.73 億元，今年前 7 月每股稅前盈餘達 14.01 元。

8.9914 美利達 12 日公布上半年財報，受惠於高毛利的電動自行車熱銷，上半年稅後淨利達 10.59 億元、年增 83.48％、EPS 為 3.5 元，年成長高達 90％，隨著第三季起電動自行車出貨量增加帶動下，2019 年整體營收與獲利成長可期。

9. 今年股東會通過逐季配息的 2707 晶華，昨日董事會通過上半年每股稅後盈餘 5.83 元，並通過上半年盈餘分配案，每股將分配現金股利 6.12 元。晶華表示，根據規劃，預計 10 月初股東就可拿到股息。

