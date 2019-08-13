台股盤中－跌百點後多方拉抬守住年線 拚打第二隻腳

美股回跌及港股大跌一度超過 400 點的壓力下，亞股盤中普遍走弱，台股指數今 (13) 日下跌 35.74 點開出後，盤中跌破 10400 點關卡，最低來到 10361.89 點，跌點逾百點並摜破年線支撐，午盤前跌勢開始收斂，分析師認為，即便台股大盤賣壓不小，但逢低承接意願也不弱，可望打出第二隻腳，預估成交值近 1300 億元。

由於香港反送中抗爭擴大，港股早盤開低後跳水急殺，造成亞股走跌的壓力，日股一度跌 1.5% 左右，台股加權指數盤中跌幅也擴大至 1%，櫃買指數同步跌近 0.9%，陸股跌 0.6% 上下，但 10 點過後賣壓緩和。

觀察權值股，50 大權值股中早盤僅不到 10 擋處在紅盤上，其中研華表現最強勢，漲幅逾 3%，豐泰漲逾 1.5%，富邦金、正新、和泰車和日月光漲逾 0.5%。

反觀上海商銀，因香港民眾在網路串聯將於 8 月 16 日發動「銀行大擠兌、拋售中港資產」活動，股價一度跌逾 3%，權值股中最弱勢；另外，台灣高鐵和台泥跌 2% 上下，中租 - KY、友達、大立光、兆豐金、第一金、台塑、聯發科、台塑化、廣達均跌 1.5% 上下，台積電也有逾 1% 跌勢。

從次族群來看，5G 相關題材回跌，華星光、波若威和上銓跌逾 2.5%，光環跌 1.5%；被動元件族群同步偏弱，華新科跌逾 2%，國巨、禾伸堂、信昌電和蜜望實跌逾 1%；遊戲族群漲多回跌，傳奇跌逾半根停板，泰偉、華義跌 4%，大宇資跌 2%，宇峻、網龍和橘子均遭壓在盤下，僅鈊象相對強勢漲近 2%，辣椒漲近 1%。

受到美中貿易戰遲遲未解、日韓貿易戰越演越烈，以及香港反送中抗爭事件的衝擊下，盤面上瀰漫著濃厚不確定性，統一投顧指出，市場擔憂美國總統川普是否會進行下一步提高關稅行為，而日韓互將對方排除出口優惠待遇白名單外，日本更擴大對南韓的出口管制，也造成全球股市更加動盪不安。

從技術面觀察，台股短期均線相繼跌破且下彎，對短線行情造成壓力，尤其日前造成的上檔套牢賣壓沉重，空方格局難迅速化解，。

元大投顧則指出，第二季財報佳、第三季營運旺季能見度高，加上新品上市發表等條件，勢近期台股選股不選市的熱門話題，看投資主軸在 5G、手機新機發表、汽車 ADAS、伺服器等題材，此外，主機板、機殼和手機組裝等低本益比股也可望見補漲態勢。