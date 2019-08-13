花了五年密集研發! 中國人行擬推加密貨幣

中國人民銀行 (PBOC) 在上週末表示將推出自家的加密貨幣，並宣稱在經過 5 年緊鑼密鼓的研發後，如今已「呼之欲出」。

在臉書推出自己的天秤座 (Libra) 加密貨幣趨勢下，數位虛擬貨幣的應用受到各國重視，也引起了包括中國人行在內的全球央行的擔憂。

人行對此表示，數字資產必須受到央行監管，以防止潛在的外匯風險，並保護貨幣政策的權威。

中國外匯管理局總會計師孫天琪在該論壇上表示，「天秤座」加密貨幣必須被視為外匯，並且需要被置於中國的外匯管理框架之下。

人行支付部門副主任穆長春，上週末在中國財經四十人依春論壇 (CF40) 上表示，該銀行自 2014 年以來開始深耕研究加密貨幣，而去年該銀行的研究人員一直致力於部屬虛擬貨幣系統，採用了區塊鏈 (Blockchain) 的概念架設。

商銀與央行 雙層營運體系

穆長春並說明央行不會直接向民眾發行虛擬貨幣，堅持中心化的管理模式。也就是說，人民銀行先將須逆貨幣兌換給商業銀行或其他營運機構，再由這些機構兌換給公眾。

穆還強調了此一加密貨幣的高度發展性和應用範圍，並且也適用於中小零售交易，還能根據不同交易規模進行調整。

穆長春也指出，現階段的央行數字貨幣設計，專注在 M0，也就是流通中的紙鈔和硬幣替代，不過 M0 容易遭到匿名偽造，有洗錢等風險存在。而 M1、M2 已實現電子化、數字化，能滿足經濟發展需要，不過 M2 會產生信貸並影響貨幣政策。

穆長春表示，推出加密貨幣可以提高中國貨幣政策的有效性，為貨幣的投放和貨幣政策的制定提供有益的參考。

穆也提到加密貨幣「已接近尾聲」，不過並沒有詳細說明發行日期。