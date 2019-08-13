美股盤後 — 警鐘響起！美債殖利率暴跌 道瓊下滑近390點

週一 (12 日) 美中貿易戰升級、香港反送中事件惡化、阿根廷政治動盪，推動全球債市反彈、日圓與黃金價格攀升，美股四大指數週一隨美債殖利率下滑全面收黑。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 389.73 點，或 1.48％，收 25897.71 點。

那斯達克指數下跌 95.73 點，或 1.20％，收 7863.41 點。

標普 500 指數下跌 35.56 點，或 1.22％，收 2883.09 點。

費城半導體指數下跌 17.36 點，或 1.19%，收 1446.98 點。

標普所有板塊淪陷，金融、材料、能源領跌。(圖片：Finviz)

美中貿易戰爭升級，香港反送中惡化，全球經濟蒙上隱憂，貿易敏感股開拓重工 (CAT-US) 下滑 2.2%、波音 (BA-US) 下跌 1.38%。

美債殖利率大跌，SPDR 標準普爾銀行 ETF 週一下跌 2.1%，金融股全面血染，摩根史丹利 (MS-US) 下跌 2.75%；花旗 (C-US) 下跌 2.71%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.47%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.88%。

尖牙股 (FAANG) 幾集體收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.25%；臉書 (FB-US) 下跌 1.32%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.62%。

8 月 13 日起華為等五家陸企無法再向美政府機關出售設備與服務 8 月 13 日起華為等五家陸企無法再向美政府機關出售設備與服務 (圖片：AFP)

華為禁令豁免暫無望，8 月 13 日起華為等五家陸企無法再向美政府機關出售設備與服務，半導體類股持續不振。

AMD (AMD-US) 暴跌 5.15％；高通 (QCOM-US) 下跌 2.38％；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.77％；Skyworks (SWKS-US) 下跌 1.60％；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.01%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.83％。

台股 ADR 多走跌，友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.29%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.47%。

台積電週一公布 2019 年 7 月營收約新台幣 847.58 億元，較去年同期增加 14%，月減 1.3%，第三季營運展望樂觀。

華爾街分析

美中貿易戰升級、香港反送中事件惡化，中國大陸外交部週一 (12 日) 釋出消息警告美方勿插手香港事務。美國參議院共和黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 警告中國：暴力鎮壓香港不可接受，全世界都在看。

香港機場週一午間開始宣布實施進出管制，離境航班全取消，暫停航班至週二 (13 日) 早上。(圖片：AFP)

10 年期美債殖利率跌至 1.63%，為 2016 年以來最低。2 年期和 10 年期美債殖利率利差週一收斂至 6 個基點，接近 2007 年以來最低，利差收斂是一個明顯的訊號，顯示華爾街對全球經濟成長的隱憂。

摩根士丹利美國首席股票策略師 Mike Wilson 週一在一份報告中表示：「熊還在活著！我們認為上週標普 500 指數突破失敗，證實我們仍陷入周期性熊市。」

芝加哥 Performance Trust Capital Partners 交易主管 Brian Battle 稱，美股大跌是因為債市瘋狂反彈，存在著多重政治不確定性，讓華爾街購買公債、黃金，走向一場安全之旅，來等待危機結束。

高盛 (Goldman Sachs) 週日 (11 日) 發布最新報告預測，川普祭出的新關稅拖累美國 GDP 至近 0.6%，美國第四季 GDP 預估降至 1.8%，並且不期望兩國於 2020 年美國大選前達成協議。