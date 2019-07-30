不利因素眾多 臉書：加密貨幣Libra可能遲到 甚至胎死腹中

臉書 (FB-US) 近期的財報法說會上警告投資者，雖然公司預期 2020 年推出數位貨幣 Libra，但也面臨許多因素可能會扼殺 Libra 的誕生。

臉書承認自 6 月宣布該項目後，來自立法者和監管機構的阻力相當大，「Libra 在多處司法管轄區的政府和監管機構之嚴格審查，我們預計這種審查會持續進行。」

臉書在提交 SEC 的文件上提到，「此外，市場對於這類貨幣的接受程度存有重大不確定性，因此無法保證 Libra 或其相關產品與服務能及時提供，也可能根本無法提供。我們過去在數位貨幣或區塊鏈技術上沒有顯著的經驗，這可能對我們成功開發、行銷這類產品與服務的能力有不利的影響。」

自臉書 6 月披露 Libra 和 Calibra 的計劃以來，就受到各界批評，其項目負責人 David Marcus 於本月稍早前往美國參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會發表證詞，同樣無法取得國會善意。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 均曾發表對 Libra 計畫的擔憂，就連法國財長 Bruno Le Maire 和歐洲央行執行委員會成員 Benoit Coeure 也提出了類似的觀點。

臉書發言人週一向媒體表示，在產品推出之前的這段期間，公司將會與有關各方全力合作。

「我們知道，推出 Libra 是一趟漫長的旅程，我們無法獨自完成。Libra 要能成功推出，與監管單位、決策者和各方專家的合作至關重要，這是臉書和 Libra Association 成員非常早期就公布計畫的主因。」

臉書執行長祖克柏在財報法說會上也發布了類似的評論，他稱臉書數年前「本來可能試著自行發佈產品，但現在每件事面向的方法都是概述我們對最終服務的構思，接著就開啟一段討論的時期，無論這段時間多久，重點在妥善處理監管單位和不同專家與組織對這項計畫的疑慮，接著找到最棒的方法才能往前推進。」