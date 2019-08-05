追逐加密貨幣風潮再起 比特幣週一升破11500美元 近3週新高

美中貿易戰升級後，比特幣由當週低點 9500 美元附近，連續多日穩定上揚，台北時間週一 (5 日) 凌晨漲勢加快，上午突破 11500 美元。週末期間著名分析師 Max Keiser 喊多，認為本週有望攻上 15000 美元。

Heisenberg Capital 創辦人 Max Keiser，在比特幣價格約為 1 美元時就已買進，多年來一直非常直持加密貨幣，並鼓勵其他人在這個領域內進行投資和建設。

他在 4 日推文表示，基於對中央政府、中央銀行及集中式法定貨幣的信心，已經處於數十年的低點，他感覺比特幣本週有望超過 1.5 萬美元。

比特幣價格在台北時間 4 日凌晨，已回升到 11000 美元，是近 3 週以來首次。雖然接下來又跌至 10800 美元，但於 5:00 之後又見新一波拉升動能，4 小時內推升價格至 11400 美元，24 小時漲幅超過 6%。

(圖表取自 coindesk)

隨著美中貿易戰的升級，以及英國愈來愈可能走向硬脫歐，對全球經濟衰退的擔憂升級，法定貨幣走勢混亂。人民幣兌美元週一迅速跌破 7.0 重要心理關卡，離岸價格報 7.0950，跌幅達 1.7%。多位分析師主張，由歷史走勢來看，人民幣趨貶時往往見到加密貨幣的漲勢。

除了主要貨幣走勢起伏不定，部分國家因巨大通膨造成貨幣長期貶值，如委內瑞拉及辛巴威，也帶來對加密貨幣的長期需求。

(圖表取自 investing.com)

在比特幣價格帶動下，以太幣、瑞波幣及萊特幣，也都見到 1-3% 不等的漲勢。