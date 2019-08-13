華為力破美圍賭! 聘請知名律師遊說貿易禁令

日益身陷美中貿易戰泥沼的華為即將反擊! 在美國不斷施壓同盟國一起將華為加入貿易黑名單的情況下，公司銷售逐漸趨緩，唯恐貿易戰持續衝擊到業績，華為砸錢聘請了知名盛德律師事務所 (Sidley Austin LLP)，請他們提交針對貿易禁令等議題的訴訟。

根據《彭博社》週一 (12 日) 報導，身為美國的第六大律師事務所的盛德律師事務所，已經受理華為的遊說案，並且已自今年 7 月開始，就美國參議院釋出的文件內容顯示，遊說核心將會專注在美國不當地貿易制裁，和限制出口等問題上。

美中關係如今已變天，白宮在上週 8 日暫緩對華為許可證的通過申請，在這期間，川普又宣布將在 9 月份開始課徵新一波關稅。

華為在種種情況逼迫下，請了盛德律師事務所，據了解他們已經替華為子公司處理過不少辯護案，包括華為被控在美分公司違反了貿易制裁，隱瞞四家銀行進行在伊朗的商業交易。

川普基於國家資訊安全為由，限制華為向美國企業購買技術，美中貿易戰再度升溫。

川普限制華為向美採購技術 (圖片: AFP)

近來，美中兩國貿易情勢如坐雲霄飛車，就在六週前，川普與習近平在日本會談後才剛表示願意邀請華為申請進令免除的許可證，並且延遲華為向美企購買產品技術的限制。

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