大摩：9、10月將降息 接著明年降4回 Fed恐一路殺回貼近0的水準

摩根士丹利週一分析報告指出，他們現在預計美國 Fed 9 月將降息，接著 10 月又再次降息。

大摩報告指出，「在『燉煮』的貿易已開始要沸騰，商業信心和資本支出進一步放緩，全球成長依舊疲弱，通膨預期也下降了。與此同時，3 月期和 10 年期美國公債之間的差距指出貨幣政策過度限制性。」

該分析師先前估計只有 10 月會降息，稱央行「將會靜盼進一步證據顯示下行風顯讓經濟承壓」才會降息。

無獨有偶，高盛本月稍早也認為 Fed 在今年 9 月和 10 月都降息的可能性很大，大摩甚至喊出返回貼近 0 利率的預期。

經濟學家現在看到年底之前降息 3 次半碼的可能性，以及 2020 年 4 次行動，直至 Fed 明確表示已經躲過經濟衰退為止。

高盛甫宣布調降 GDP 預期 0.2 個百分點，而美銀美林認為未來 12 個月的經濟衰退可能性提升，華爾街對經濟狀況的看法越來越疲弱，可能迫使 Fed 採取更積極的降息行動，而不似 7 月會議時官方說法那樣溫和。

瑞銀經濟學家 Seth Carpenter 表示，「成長越來越緩慢，且風險提高，這可能促使 Fed 進一步降息，雖然 FOMC 在 7 月會議時幾乎不支持進一步降息，但貿易發展應該會讓 9 月降息合理化。」

Carpenter 認為 12 月會再降息一次，接著 2020 年 3 月最後降息一次，整個週期降息 100 個基點，將 Fed 基準聯邦利率調降至 1% 至 1.25%，與目前期貨市場吻合，因其明年底之前的基金利率約在 1.12% 左右。

這與鮑爾 7 月時的立場不同，Carpenter 指出，川普計畫 9 月 1 日對中國進口貨品啟動新一輪關稅，此舉改變了整個前景。「新關稅將讓成長放緩，我們預期 Fed 會進一步放寬貨幣，因為成長放緩且不明確性增加。」

大摩：9、10 月各 1 次 明年 4 次降息將一路返回 0

Carpenter 認為，9 月的降息可能再次成為因應未來不明確性而採取的預防性政策，但到 12 月時，寬鬆政策將是為了因應經濟出現實質疲弱點而執行。

摩根士丹利預期，除了今年 9 月 10 月降息以外，明年還會降息 4 次，將聯邦資金利率一路打至貼近 0 的水準，或說金融危機時期與其後 7 年間的水準。

美銀美林分析師 Mark Cabana 近日也表示，如果貿易緊張氣氛繼續升溫，利率可能重返 0 的水準。

摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 表示，「FOMC 在審議未來的政策調整時，會鮑爾喜歡參考的因素，而我們顯然需要進一步降息。」

他預期降息幅度大概是半碼，「但也不能排除更大動作。」特別是如果決策者看到令人信服的數據顯示，其經濟基線前景被打亂，明顯下滑的可能性更高的時候。

中美貿易引發大眾對經濟衰退的恐懼

FactSet 表示，越來越多公司將關稅看成阻力，今年第二季公布財報的企業中，28% 企業高層提到這個問題，較上一季增加了 41%。

美銀美林報告指出，未來 12 個月經濟衰退的可能性為 1/3，與紐約聯邦 Fed 自身的經濟衰退指標結果吻合，該指標是用 10 年期和 3 個月期的公債殖利率去衡量經濟衰退的可能性，目前測得結果是 31.5%，且這兩個長短債殖利率已經反轉數月了。

「Fed 更積極的話，會有更好的機會說服投資者新信 Fed 將一切掌控在內，此外，Fed 更積極也能更佳地提高通膨預期，但根據我們經濟學家對 Fed 政策的預期，我們現在的 Fed 還不夠積極，Fed 反而在放寬政策時就像緊縮那樣一步一步來。」