貝佐斯請回答！美參議員質疑：亞馬遜標章多次誤導消費者買次級品

2 位高知名度美參議院民主黨議員質疑亞馬遜 (AMZN-US) 「亞馬遜選擇」標章的作業流程，稱亞馬遜的推薦引擎恐欺瞞消費者，使其誤買「劣質品」。

亞馬遜在 2015 年推出「亞馬遜的選擇」這個標章，創建一個推薦計畫，在「平等最高、價格合理」產品旁列上該標章。

參議員 Bob Menendez 和 Richard Blumenthal 週一致信亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)，請其提供更詳細的「亞馬遜選擇」標章運作方式，並引用近日《BuzzFeed》上的報導，指稱該標章常常為劣質品、次級品背書。

「這個標章誤導消費者，讓他們以為有此標章區分出來的產品是等級最好的，但事實上其中不乏劣質品。」

參議員也詢問亞馬遜採取了那些措施來驗證用戶評論，而這可能影響該產品是否能獲得標章，以及這過程中是否涉及任何經濟補償。

「亞馬遜的選擇」標章除了作為消費者在網站上選購時的依據，搭載亞馬遜語音助理 Alex 的智慧音箱 Echo 也會以此作為推薦依據。

Alex 推薦首要為消費者的過往購物記錄，若消費者無意加購過往商品，Alex 下一階推薦方向則是獲有該標章的商品，若該類商品中無受有標章者，下一階推薦方向則是符合 Prime 會員資格的商品。因此，該標章對買賣雙方具有一定程度的重要性。

網購和行動購物越來越流行之際，此信函是美國官方越來越關注大型科技業的最新例證，尤其是亞馬遜控制消費者的行為。

去年 12 月，參議員 Blumenthal 便致信貝佐斯，稱亞馬遜阻止第三方賣家在競爭對手網站上提供更低價格的政策「扼殺」了市場競爭，3 個月後亞馬遜便取消該政策。

7 月時，眾議員 Frank Pallone, Jr 和 Jan Shackowsky 要求亞馬遜處理其購物網站上廣泛存在的「詐騙性」審查問題。上週 Menendez 領導的一個團體要求亞馬遜落實禁售槍枝的政策，因為不久前媒體報導有人發現亞馬遜購物網站上出現槍枝商品。

亞馬遜發言人並未回覆週一受到的質疑信函內容，僅表示公司「對產品投入大量資源以保障網站上評論的誠信，且為買賣雙方都創造了明確的參與指南，如果違反規定，可能會導致停權或法律訴訟。」

亞馬遜對消費者的管控力除了招來官方審視以外，該公司目前也面臨歐美兩處監管機關的反壟斷審查。今年 7 月，歐盟競爭委員會宣布，對亞馬遜使用第三方賣家數據的行為展開正式反壟斷調查，接著美國司法部表示將對幾家大型科技公司 (Big Tech) 展開調查，其中可能包括亞馬遜。