於日韓間關係持續惡化的當下，就過去二戰期間的「徵用工」問題，在南韓國內興訟的原告律師團成員及支持者們，11 日在東京舉行了記者會。

對於近日來因出口管制，愈來愈惡化的日韓關係，他們發出聲明，呼籲日韓兩國透過彼此對話來解決問題，也要求與官司中被告身分的日本企業重啟協議，並期盼日韓兩國政府能尊重當事人的協議結果。

韓律師團呼籲日韓重啟對話、透露和解善意。(資料照片) (圖片：AFP)

舉行該記者會的，是針對二戰期間的「徵用工」與「勤勞挺身隊員」問題等，向日本製鐵 (5401-JP) 及三菱重工業 (7011-JP) 等日企提起訴訟的，南韓原告律師團以及相關的支持人士們。

南韓最高法院已在去年 10 至 11 月間，就相關訴訟作出判決，命令相關日企，須向原本的韓籍徵用工等支付賠償金。

原告方面指出，雖然目前就遭到扣押的日企在韓資產，已進入變賣換現的階段。但是原告律師團表示「與企業間的協議若有進展，變賣手續是可以停止的」。暗示了依照未來的事態發展，有可能在扣押資產的變賣喊停，呼籲日企能同意進行協商的要求。

但是在相關議題上，南韓政府一再的忽略日本政府召開仲裁委員會的要求，問題解決也一直看不到出口。

而南韓的原告方面，就日企資產的變賣問題上，也未改其態度。一旦真的執行變賣，日韓間關係的進一步惡化，也勢必難以避免。