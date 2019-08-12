IMF、G7 皆不願表態支持 中國被列匯率操縱國影響有限

繼國際貨幣基金組織 (IMF) 稱，中國沒有明顯操控人民幣的證據後，《路透社》引述七國集團 (G7) 官員表式，川普政府將中國指定為「匯率操縱國」前先未與 G7 成員國協商，讓成員國感到不滿，因此至今未表態支持美國的作法，預料中國被美國列「匯率操縱國」影響有限。

G7 前任和現任官員表示，美國財政部將中國指定為「匯率操縱國」前，並沒有與 G7 成員國磋商。

根據 2013 年 G7 成員國的協議，成員國之間須互相協商，才能進行重大貨幣行動。一名匿名的 G7 歐洲官員透露，歐洲國家對美國缺乏協商的舉措感到震驚。

此消息與白宮經濟顧問庫洛德 G7 成員國參與其中的說法互相矛盾。

川普政府上週一 (5 日) 正式將中國指定為「匯率操縱國」，讓中國成為自 1994 年以來匯率操縱國的首例！美財政部長梅努欽表示，將與國際貨幣基金組織 (IMF) 進行討論，消弭中國最新貨幣操控行動，帶來的不公平競爭優勢。

一位美國財政部官員表示，梅努欽已與 IMF 代理總裁 David Lipton 透過電話會議商討此事，但沒有提供進一步的細節。

IMF 至今未表態支持美國，IMF 週五 (9 日) 發布中國經濟政策的年度審查結果，稱人民幣與中國經濟基本面一致，中國沒有明顯操控人民幣的證據。

IMF 駐中國磋商代表團負責人 James Daniel 在電話會議上表示，IMF 官員的結論是，2018 年人民幣匯率基本符合中期基本面和可取的政策，即沒有明顯高估或低估，但鼓勵中國採取更彈性的匯率。

美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員 Fred Bergsten 認為，任何 G7 成員國或任何其他國家都不太可能支持美國。