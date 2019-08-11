〈後貿易戰投資術〉全球低利風蔓延股債齊受惠 投資兼顧均衡配置

貿易戰傷及全球經濟成長動能，全球央行接連吹起降息風，就連美國也採取預防性降息，專家建議，預估這波全球低利率將持續更長的時間，投資應採股債均衡配置。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，美國降息主因在於外部經濟疲弱，加上通膨偏低市場擔心通貨緊縮，而聯準會的重點在於美國通膨發展，聯準會必須在經濟好的時提高通膨水準，

渣打投資研究團隊指出，目前美國第 2 季核心通膨僅 1.5%，預期聯準會還有降息的空間，隨著聯準會推動寬鬆貨幣政策，資金成本降低、市場流動性充沛，對金融資產是利多。

劉家豪表示，全球主要央行競相寬鬆潮讓美元看回不回，建議持有美元的投資者可留意打造收益型股債平衡投資組合管理風險強化收益，美元走勢見頂可能降低新興市場的利息償付負擔緩解其財政狀況，因此持續看漲新興市場美元政府債券。

劉家豪分析，聯準會降息底定後預期將使先前漲多的股債短暫修正，渣打投資研究團隊認為，即使金融市場出現修正，時間不會長、幅度不會大，屬於健康的修正。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 認為，在支撐經濟增長前提下，預估亞洲、新興市場央行可能降息因應，將有助於亞洲和新興市場主權債的表現。



許長泰 (Tai Hui) 分析，美國總統川普依舊相當在意股市表現，近期股市修正可能將讓他未來的保護主義言論更為溫和，儘管短線對投資人較為不利，但這也開啟進場低接契機，部分先前漲多個股在修正後價值可望轉趨合理。