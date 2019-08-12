震盪成常態 全球多重資產GOOD策略最給力

國際金融環境快速變動，市場上沖下洗已經成為常態。面對高波動度的投資時代，傳統的股債配比操作策略是否足以因應市場劇烈震盪？投資難度增加，採行何種投資策略才能兼具成長力、收益力及防禦力呢？

傳統股債平衡法 OUT 多重資產收益 IN

富達投信認為，透過全球多重資產收益 GOOD 投資策略，可以讓投資再升級，面對震盪劇烈的市場更能穩操勝算。

雖然全球經濟成長不至於步入衰退，但是成長趨緩已是不爭的事實。再者各區域皆有難題待解，包括中美兩霸相爭、英國脫歐協議、新興市場出口及需求不振等問題。富達投信進一步表示，面對全球多重風險隱憂，市場穩定度將受到影響，想在撲朔迷離的市場中，降低波動又能有息收，投資人宜做好應付亂流的投資準備。

由於 2019 年經濟成長進入「慢車道」，為預防經濟衰退，全球央行包括美國、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、南韓、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓等，均已經加入降息俱樂部，就連歐洲、日本也不排除進一步推出貨幣寬鬆政策。富達投信預期，利率將維持很長一段的低利時期，此時正是投資多重資產收益的好時機。

主要是傳統股債平衡的投資法，早已無法應付現今前所未見的市場環境；反觀，若是採取多重資產配置方式，由於各資產類別對於市場事件的反應不一，資產會呈現輪番漲跌格局，投資於不同資產，投組的波動度變得平緩，又可參與配息，進一步為投資人繫好安全帶，以因應未來高波動的投資市場。

過去歷史經驗也證明了多重資產配置的表現的確優於傳統股債平衡組合，Bloomberg 統計過去 11 年半的資料顯示，全球多重資產組合的年化報酬率不亞於傳統全球股債平衡配置，波動度卻比它低。顯示出透過傳統股債配置的風險效果轉弱，唯有廣納全球具收益的標的，可望提升投組的報酬率，並降低波動度，讓投組能夠兼顧「成長力」、「收益力」及「防禦力」。

富達全球多重資產 GOOD 策略 助攻投資升級

多重資產的投資機會遍及全世界，標的找尋不易，加上市場變化快速，難以掌握，投資人想要自己進行全球多重資產配置難度高，也未必能夠獲利。如何省時又省力呢？其實很簡單，不妨透過全球多重資產收益型基金，由專家團隊負責操盤，投資將變得更容易、更省力。

以富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來說，採用「成長有潛力 (Growth)」、「投資有收益性 (OppOrtunity)」、「下檔有防禦 (Defense)」的 GOOD 投資策略，廣納全球各種多元資產，搭配彈性的資產配置，增加收益來源，讓投資更為升級，收益也更進化。

一、追求具有成長潛力的標的：以收益題材的高股息股票、掌握亞洲新契機、尋求具潛力的國家及產業等 3 大策略，積極追求收益及報酬成長空間。

二、全球找收益機會：除了股票及債券，還涵蓋另類資產，例如不動產投資信託、再生能源、銀行貸款等多元收益，哪裡有收益機會，就往哪裡去，並且根據市場變化彈性調整投資組合。

三、著重防禦力：透過多種避險策略，兼顧收益及風險，因此，不僅注重風險控管，還彈性運用避險工具，規避股市、利率、匯率等風險，同時注重收益組合，例如投資點心債達成既有收益，又有風險分散效果。

值得一提的是，該檔基金由 3 位經理人操盤，嚴控風險，例如彈性調整債券部位的存續期間，避開利率波動風險；篩選避險工具，以較低成本降低匯率風險。因此 3 年的波動度接近投資級債，表現相當平穩，顯示當事件風險來襲時，更能為投資人守護資產。

該檔基金採取「靈活攻守」的 GOOD 投資策略，藉由分散投資各類資產，進行跨區、跨資產、動態配置，尋求不同市場環境的收益機會，以維持穩定的收益，並運用多種避險策略降波動，提升總報酬機會，這在前景不明的市況中尤為重要。

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