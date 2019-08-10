美、中再互槓貿易戰升溫成貨幣戰 本周重要大事回顧

美中貿易戰持續升溫，人民幣匯率一度「破 7」跌至逾 10 年以來新低，川普更指中國操縱匯率，日韓爭端同樣持續延燒，日本確定在 8 月 28 日正式將南韓自白色名單除名，國內方面，周五 (9 日) 因利奇馬颱風股會休市一日，所幸並未造成重大災害，合計本周 4 個交易日下跌 54.55 點，跌幅 0.52%，來到 10494.49 點，年線失而復得，留下逾 300 點下影線，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易戰持續升溫 演變成「貨幣戰」

美中貿易戰持續升溫，周一 (5 日) 人民幣匯率「破 7」跌至逾 10 年以來新低，雖然中國人行嚴詞否認干預匯市，但美國川普推文抨擊中國貨幣操控，美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，這是美國自 e1994 年來的首例。

中國人行稱，匯率受到單邊主義、貿易保護主義政策，及美國對中國加徵關稅預期等影響，並表示人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

中國商務部也在周一美股盤中時段宣布，美國強徵關稅嚴重違背日本 G20 川習會共識，中國政府計畫對 8 月 3 日以後中方購買的美國農產品加大課徵關稅，而且中國相關企業已暫停採購美國農產品，而美國周二 (6 日) 也宣布將對 44 億美元中輸美櫥櫃加徵反補貼關稅。

在匯率方面，中國人行計劃將於 14 日在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為人民幣 300 億元，其中 3 個月期央行票據人民幣 200 億元，1 年期央行票據人民幣 100 億元，外界解讀，人行發行離岸央票，一方面是基於穩定匯率的需求，另一方面也是回擊美國將中國列為匯率操縱國的做法，藉此表示中國並未操縱匯率。

香港反送中升溫恐衝擊經濟 我金融業在港總曝險破兆元

香港「反送中」愈演愈烈，5 日發起「三罷」示威，外界關切香港經濟恐因此受衝擊，金管會 6 日統計，截至 6 月底我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，總計整體金融業在港曝險金額已經破兆元，達 1.03 兆億元，目前我國所有銀行在香港共計 19 家分行、1 家子行、3 家子公司、2 家代表人辦事處。銀行在香港的總曝險金額共計 7352 億元，其中包括授信 5647 億元，以及投資部位 1705 億元。

而中國國務院港澳事務辦公室在 10 天內 2 度召開記者會，針對香港當前局勢發言，港澳辦新聞發言人楊光表示，示威行動已演化成極端暴力行為，背後是香港內外的「反中亂港」勢力，他更指出，香港的下一步是「止暴治亂、恢復秩序。」

暨美聯準會後 各國央行紛紛宣布降息

紐西蘭央行 7 日宣布降息 2 碼，出乎市場意料之外，將利率下調至 1% 的新低水準，導致紐幣匯率下跌，甚至創下 2018 年 10 月以來新低。

泰國央行 7 日也召開利率會議，宣布降息 1 碼，將基準利率自 1.75% 調降至 1.50%，泰國央行表示，主要是因為該國通膨前景低迷、經濟成長前景走低，故宣布降息。

印度央行 7 日宣布將基準利率從 5.75% 下調 35 個基點，至 5.40%，為今年第 4 次降息，創下自 2010 年以來新低，而原本市場預期降息只有 1 碼。

菲律賓央行則於 8 日宣布降息 1 碼，因菲律賓正處於 4 年多來最低的第 2 季經濟成長率，且未來的經濟前景低迷，基準利率下調 25 個基點至 4.25%。

祕魯央行 9 日宣布，因全球經濟情勢不佳影響成長，調降基準利率 1 碼至 2.5%，而祕魯在 2017 年連續降息之後，2018 年初就維持利率在 2.75% 不變。這次再度宣布降息 1 碼，基準利率降至 2.5%，創下近 9 年新低點。

日本正式公告 8 月 28 日將南韓自白色名單除名

日本政府 7 日正式公布，將南韓從出口白色名單中除名，根據這項決定，8 月 28 日起，日本對韓的出口管理將趨於嚴格，日本政府自 7 月初，嚴格管制輸往南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項化學品後，又於 8 月將南韓從出口白色名單上除名，日本政府強調，這並非「禁運措施」，只要申請內容沒有問題，都能取得出口許可。

台北股、匯市周五因利奇馬颱風休市一日

今年第 9 號颱風利奇馬颱風 9 日影響台灣，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、連江縣等宣布停班停課，台北股、匯市依循例將休市一天。

而原預期強烈颱風利奇馬將帶來豐沛雨勢，恐導致淹水、停電等災情，不過隨著利奇馬颱風路徑北偏，影響減輕，並未傳出重大災情。

央行總裁楊金龍拿下首次 A 級評等

環球金融雜誌 (Global Finance) 最新公布 2019 年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍第 1 次受評即拿下最高評等「A」級，在亞洲區中，與澳大利亞、南韓並列唯三獲得 A 級評等的央行。

今年環球金融雜誌央行總裁評比結果中，共有 10 位央行總裁奪下 A 級，除了楊金龍外，還有南韓、澳大利亞、俄羅斯和冰島等國的央行總裁拿下最高評等。