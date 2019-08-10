晶彩科Q2獲利倍增 上半年EPS 2.31元 超越去年全年

自動光學檢測 (AOI) 設備廠晶彩科 (3535-TW) 今年營運展現十足爆發力，第 2 季稅後純益 5488 萬元，較去年同期倍增，上半年稅後純益 1.83 億元，已超越去年全年，每股純益 2.31 元。

由營收表現來看，晶彩科前 7 月營收 14.82 億元，也較去年同期大增 95.61%。

晶彩科第 2 季營收為 5.69 億元，毛利率 28.51%，季減 1.18 個百分點，年增 7.38 個百分點，稅後純益 5488 萬元，季減 57.05%，年增 1.97 倍，單季每股純益為 0.69 元；上半年財報營收為 13.56 億元，毛利率為 29.19%，年增 6.29 個百分點，稅後純益為益 1.83 億元，每股純益並達 2.3 元。

晶彩科去年稅後純益 8427 萬元，每股純益 1.07 元，創 8 年來新高，今年上半年稅後純益 1.83 億元，已超過去年一整年獲利。

晶彩科營收來源以 TFT-LCD Array 線上光學自動檢測系統為主，營收占比約 70%，兩岸主要面板廠都是客戶，晶彩科也切入 RFID 標籤業務，目前並非主力收入，近年中國新世代面板廠新產能不斷開出，晶彩科陸續取得相關 10.5 代廠設備訂單。

由田 (3455-TW) 去年透過公開收購，取得晶彩科 26.71% 股權，兩家 AOI 設備廠在面板製程前後段設備進行整合，晶彩科今年董監改選中，也有 2 席董事由由田新技取得，目前由田對晶彩科持股比例仍達 13.67%。

由田強調，今年董監改選後，由田正式進入晶彩科董事會，雙方合作關係並沒有變化。