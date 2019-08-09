市場面臨另一次「熊市黑洞」？分析師擔心去年12月情景重演

全球金融市場本週波動不斷，由股票、原油到鐵礦砂，一連串資產賣壓加劇。一些人擔心，瘋狂的市場行動是進一步動盪的前兆，令人想起去年 12 月的華爾街。

投資人轉向黃金、政府公債，乃至於比特幣等避險資產。Hedgeye 的研究主管 Daryl Jones 表示，除了國債及黃金，幾乎所有資產都成了「黑洞」，可能重演去年 12 月的情景，難以想像底部在那裡。

去年 12 月，經濟衰退引發標準普爾 500 指數下跌 9%，這是自大蕭條以來最糟糕的 12 月。

2009 年後最危險的時刻

在川普升級對中國的貿易戰之後，市場動盪在 8 月加大，並由於人民幣貶破 7 引爆新一輪恐慌。美國前財政部長 Larry Summers 週一在推特上表示，「我們可能正處於自 2009 年金融危機以來最危險的金融時刻」。

相應的看法，野村策略師 Masanari Takada 在之後的報告指出，下次拋售可能會更猛烈，類似於雷曼兄弟破產危級等級的暴跌。

Takada 相信，近期的任何反彈都是假的，應視為賣出機會。在 8 月底或 9 月初可能再有一波拋售，並且比第一次更加猛烈，就像餘震一樣。

自川普宣布新的關稅以來，標準普爾 500 指數已下跌約 4%，摩根士丹利警告，在 9 月底之前，美股可能見到 10% 的修正。

資產表現見擔憂心態

相較於股市，其他資產似乎見到更明確的表態。全球基準布蘭特原油本週正式進入熊市，由高點下挫逾 20%，對經濟狀況敏感的鐵礦砂及銅，也承受巨大壓力，據高盛數據，鐵礦砂自 8 月 1 日以來，價格也已重挫 18%。

債券殖利率在週三崩落，10 年期美債殖利率自 2016 年秋季以來，首度短暫跌至 1.6% 以下，僅僅在去年 11 月，此基準債券的殖利率還來到 3.2%。

廣受追價的還有黃金，自 2013 年以來首次突破每盎司 1500 美元，比特幣也重見漲勢，本週短暫突破 12000 美元後，仍維持在高檔。

對經濟衰退的憂心開始增加，債券殖利率的倒掛成為最明確的指標。

Hedgeye 的 Jones 認為，美國經濟應會走軟，但不會全面衰退。問題在於，不需要見到經濟衰退，股市就可能下滑 20-25%。

Jones 指出，唯一可能解救股市的，或許是聯準會推出比預期更多的降息，這就是去年底的情況。