期待明年5G iPhone? 巴克萊悲觀：對提振蘋果銷售沒有重大影響

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年8月9號8點23分

美中貿易戰白熱化，新關稅即將開打，全球十大投行巴克萊分析師 Tim Long 發布首份蘋果 (AAPL-US) 投資分析報告，他認為，服務性營收銷售將放緩，5G iPhone 不會對銷售有重大的影響。

巴克萊分析師 Tim Long 在報告中寫道：「我們認為 iPhone 業務沒有復甦，並且預計服務營收業務的增長將放緩。」

蘋果過去四年服務營收增長走勢圖。(圖片：翻攝 Appleinsider)

巴克萊分析師 Tim Long 認為，蘋果 iPhone 銷售疲軟的情況在下季可能不一定會得到修正。9 月新推出的 iPhone 無法促使現有 iPhone 大規模的換機升級潮。甚至可能在 2020 年 5G iPhone 都不會對銷量產生重大影響。

此外，Tim Long 在報告中暗示，iPhone 平均售價也將在明年下降。

Tim Long 承認 iPhone 的銷售並不是蘋果價值所在，但認定蘋果的服務營收增長將從目前的狀態放緩。」

Tim Long 稱：「雖然 Apple TV+ (串流媒體訂閱) 和 Apple Arcade (遊戲訂閱服務) 等新服務可能為蘋果開源，但不同類別的競爭對手不同，新訂閱服務定價與其他服務業務將面臨來自更大的競爭壓力，尤其是在定價方面。

Tim Long 悲觀看待蘋果後市，認為蘋果執行庫藏股的行動對股價有所幫助，但不會永遠存在，並給出「持股續抱 (equal weight)」評級，目標價設為 192 美元。