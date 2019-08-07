布油大跌2%入熊市！中國恐對「美國原油」加稅消息發酵

雖然美國原油庫存仍處於下降，但這個消息未能支撐國際油價，因為比起庫存，市場更擔心美中貿易戰情升高，中國恐對「美國原油」加稅。

布蘭特油價已經符合邁入熊市定義，截至台北時間週三 (7 日) 晚間 21 時許，布蘭特原油報每桶下跌 2.04% 至 57.74 美元，與 4 月下旬的高點每桶 74.5 美元相較，已經跌掉逾 20%。

布蘭特原油 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

雖然近日美國能源署 (EIA) 下修 2019 年全球的原油需求成長幅度，來到每天 100 萬桶，但同時，週一 (5 日) 美國在指責中國操縱匯率之後，美中之間關係更形緊張。

美中兩大強權口角，全球經濟展望也蒙上陰影，連波斯灣地區原油供應中斷的因素都相形見絀，布蘭特油價在本月已經跌掉約 10%。

《彭博社》報導，有出口貿易商預期，北京當局可能會對來自美國的原油加徵報復性關稅，並避免購買美國原油。

瑞典北歐斯安銀行 (SEB AB.) 原物料分析師表示，悲觀看法和全球總經勢惡化，可能是油價不斷下探的主要因素。

另外，從債市動向觀察，可以看出經濟面的風險正在加劇。美國 10 年期公債與 3 年期公債之間的利差反轉，幅度為 2007 年以來最大；前美國財長桑默斯也表示 ，在過去 2 個月內，經濟衰退的風險持續在增加。

10 年期美債減 3 個月期殖利率走勢圖 圖片來源：Fred

美國石油學會 (API) 公布，美國國內原油庫存上周減少 340 萬桶。如果 EIA 周三 (7 日) 公布的數據也相符，這就是連續第 8 週庫存下降。彭博社調查中值顯示，美國上周原油庫存減少約在 270 萬桶。