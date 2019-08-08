原相Q3回到旺季水準 滑鼠、遊戲機營收可望季增雙位數

影像感測 IC 商原相 (3227-TW) 今 (9) 日召開線上法說，原相估第 3 季營運應可望回歸正常旺季水準，營收將優於第 2 季，包括滑鼠、遊戲機、安控等產品線，營收均可望較第 2 季有雙位數的成長。

原相副總羅美煒指出，包括美中、日韓貿易戰均有越演越烈的趨勢，對全球景氣、消費市場的影響，還有待觀察，在上述事件對未來市場需求，並沒有太大的負面影響的前提下，第 3 季營收應會優於第 2 季，營運可回到正常旺季水準，毛利率估將持穩，營益率則可望較第 2 季成長。

原相第 2 季產品組合中，滑鼠營收占比由上季的 77% 下降至 56%，遊戲機由 9% 成長至 16%，安防監控、穿戴式產品、藍牙音訊產品等占比由 14% 拉升至 28%。

從各產品表現來看，羅美煒指出，滑鼠產品線上半年庫存調整吿一段落，且第 3 季將進入傳統旺季，預期在有線、無線或電競滑鼠等產品帶動下，滑鼠營收將較上季有雙位數成長。遊戲機方面，第 3 季適逢傳統旺季，估營收將較上季雙位數成長，惟今年前 3 季營收估將較去年同期減少。

穿戴式產品方面，羅美煒指出，第 2 季配合客戶新品量產需求，拉貨動能強勁，營收成長幅度大，預估第 3 季營收將會略減。安防監控產品隨著客戶新品將步入量產，第 3 季營收季增率估將達雙位數，並優於去年同期，今年整體安防監控營收將較去年成長。

藍牙音訊產品部分，羅美煒表示，產品已於第 1 季量產出貨，首季營收占比僅約 1-3%，但第 2 季產品營收占比已達雙位數，客戶銷售端已步入軌道，正持續開發新客戶，第 3 季營收估將較第 2 季成長，但仍得視客戶產品量產進度而定，估下半年營收將優於上半年。

對於真無線藍牙耳機 (TWS) 與心率感測結合的產品，羅美煒則說，客戶端目前沒有這樣的需求，但若客戶提出，原相擁有相關產品經驗，相信很快就能推出。

