儒鴻Q2純益季增近2成 EPS 3.9元 貿易戰加劇估帶動提前拉貨潮

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日公告第 2 季營收，稅後純益 10.7 億元，季增 18.8%、年減 11.5%，每股純益 3.9 元；上半年稅後純益 19.71 億元，年減 6.2%，每股純益 7.19 元，儒鴻第 2 季扣除受到業外匯兌利益減少影響，本業依舊年增，而美中貿易戰加劇，公司則認為，可能出現提前拉貨的情形，帶動本季營運表現。

儒鴻第 2 季營收 69.39 億元，季增 11.1%、年增 0.3%；毛利率 29.35%，季增 1.67 個百分點、年增 0.48 個百分點；營益率 20.01%，季減 2.25 個百分點、年增 0.5 個百分點；稅後純益 10.7 億元，季增 18.8%、年減 11.5%，每股純益 3.9 元。

儒鴻上半年營收 131.84 億元，年減 2.4%、毛利率 28.56%，年增 0.62 個百分點、營益率 18.94%，年增 0.63 個百分點、稅後純益 19.71 億元，年減 6.2%，每股純益 7.19 元。

儒鴻第 2 季營業利益均優於前季及去年同期，但今年第 2 季新台幣升值，匯兌利益減少，第 2 季業外收入僅 2813.7 萬元，較去年同期 1.83 億元減少，影響單季獲利表現。

而美國將啟動新一波關稅，紡織產品也將受到影響，據悉，儒鴻認為，可能將刺激下游品牌客戶提前拉貨，進一步推升第 3 季營運表現。