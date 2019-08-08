【日盛投顧】量增價漲重回5日線

◆盤勢分析

1. 周三晚間美國股市戲劇性開低收高，帶動晨間亞股緩步走堅。台股早盤小開盤開出，在權值股 2330 台積電、股王 3008 大立光領攻，指數一路震盪走高，終場加權收 10,494.49 點，上漲 108.31 點，漲幅 1.04%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收紅 K 棒，指數站回 5 日線之上。

(2) 量能：成交量擴增 1,234.73 億元，呈現量增價漲，後續上漲仍帶量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標在底部黃金交叉、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.09 億元；外資 + 17.93 億元、投信 9.30 億元、自營 + 4.85 億元。

3.OTC 指數開高走高，收相對高，終場上漲 0.98%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐為季線 136.96 點關卡。

散熱、PCB 領攻

1. 散熱模組：5G 手機陸續面市，散熱模組廠商持續獲得市場資金的青睞，個股持續輪動。周四 3338 泰碩與 3653 健策雙箭頭強攻漲停，3324 雙鴻、6230 超眾再創波段新高，整理多日的 3017 奇鋐轉強；此外，擴散至風扇的 2421 建準爆量創今年新高價。

2.PA：PA 三雄 7 月營收表現亮眼，3105 穩懋週四穩步走高，2455 全新收盤上漲 4.8% 創波段新高價，8086 宏捷科收盤漲幅超過 2.15%；另外，RF 4968 立積股價續創波段新高。

3.PCB：受到下半年旺季的到來與 5G 趨勢，6274 台耀早盤股價快速拉升；2383 台光電重回 APPLE 供應鏈，投信與自營商連續買超；6213 聯茂股價再創高；3037 欣興外資大買 5400 張，股價連續兩天彈升。

4. 食品：餐飲消費旺季到，2726 雅茗 - KY、2723 美食 - KY、1216 統一股價表現強勢。

5. 操作建議：台股受制國際多空訊息交雜，由於指數回測年線，且成交量不足，建議短線操作上除了 5G(散熱、PCB) 相關題材，留意 7 月營收優異個股與進入銷售旺的食品。