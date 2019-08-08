【華冠投顧】盤後分析：短線空轉多 關鍵價10549

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

美國十年期公債殖利率持續下探，甚至快與 2 年期公債殖利率形成倒掛，但也因此推升市場對於聯準會下次會議必須降息 2 碼的預期，使得資金重新回流股市，不僅美股昨晚開低走高拉到平盤附近，今日亞股也全面上漲。

全球股市在技術面上都有一個共通點，就是面臨 5 日線反壓，台股今天雖然領先站上 5 日線，不過 5 日線尚未翻揚，若明天指數收在 10549 點之上，那麼短底訊號就成型，也代表短線由空翻多，這樣多方才有可能發展出一段不錯的反彈攻勢。

至於美中貿易戰方面，NO NEWS IS GOOD NEWS，但要小心週末兩天，因為川普最愛在週末放話，若川普管不住自己的手和嘴，那麼下週將再掀波瀾。

【操作策略】

明天短底成型的話，投資朋友就可以提高進入股市的資金比重，選股上則要找本波可以守住月線形成強勢整理的個股，這是強者恆強的觀念。如果是那種跟著台股一起重挫的個股，充其量只是跌深反彈，要小心彈完之後再度破底，或是好一點就橫向打底而已，你也賺不到錢。

前次美中貿易衝突擴大的時候，中國稀土綜合價格指數在一個月內就大漲近 4 成，中國相關企業的股價更是飆翻天。而這次從上週四川普說要加稅後，中國稀土綜合價格指數已連漲 4 天，所以我持續看好台灣稀土概念股的表現，今天中釉 (1809)、金益鼎(8390) 和佳龍 (9955) 也都以上漲作收，其中後兩者的收盤價已改寫波段新高，投資朋友可以持續留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。