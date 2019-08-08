台股盤後─市場期待聯準再釋資金活水 大漲百點收復5日線

美國總統川普對美中貿易戰近日略見放低姿態，並積極施壓聯準會要求再降息 3 次，穩住資本市場信心，亞股今 (8) 日聯袂大漲，台股指數也大漲百點，一度觸及 10500 點，終場收 10494.49 點，上漲 108.31 點，收復 5 日線，成交值 1230.55 億元。

美中雙方近期頻頻出招反制對方，最新消息顯示，美方將矛頭再度指向華為，中國則暗示要用稀土戰反制，不過，白宮經濟顧問庫德洛周二表示，中國談判代表將在 9 月到華府談判，若雙方在貿易協議上取得進展，最新關稅仍有機會避免，暗示美國仍有轉圜的空間。

目前股市反彈是在反映對聯準會降息的預期，台股日線再度收紅，電子股更扮演上攻要角，且占整體交易比重高達 70%。

其中，散熱族群最強勢，泰碩、業強、健策和建準聯袂攻上漲停，超眾、奇鋐漲 8% 上下，力致、元山和雙鴻均漲近 4%。

另一方面，由於台系半導體業界對 2020 年 5G 智慧手機銷量預估一再上修，法人認為，因基地台的增設與 RF 元件需求愈來愈大，4G 手機 PA 需求約 3-5 顆，而 5G 手機再增加 1-3 顆，需求量可望增加 30% 以上，砷化鎵族群持續走強，穩懋、全新漲逾 4.5%，IET-KY 漲 3.6%，宏捷科也漲 2%。

IC 基板業者同樣再度轉強，欣興、南電均漲超過 4%，同欣電、易華電和景碩均漲 1% 以上。

同時，在三星新旗艦手機 NOTE10 發表下，加上蘋果新手機也預計於 9 月登場，多家手機零組件業者軍售道帶動，良維大漲逾 7%，嘉聯益漲半根停板，神盾漲逾 4.5%，台光電、智原和正崴均漲逾 3%。

傳產中則以餐飲股表現最熱絡，尤其連鎖手搖飲業者六角、雅茗漲停，帶動族群的投資熱度，美食也漲逾 6%，漢來美食、天蔥均漲逾 2.5%。

整體來看，因美中貿易戰後續不確定性相當高，加上日韓貿易摩擦持續擴大，負面陰霾並未完全退去，法人提醒，全球金融市場震盪恐加劇，個股反彈仍需視業績題材。