日本確認：放行部分氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫出口至南韓

日本經濟產業大臣世耕弘成在週四 (8 日) 上午，表示自 7 月初起，對南韓展開嚴格出口審查的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 個品項，在經過審查後的結果，認為沒有轉為軍事用途的疑慮，因此已發出了部分的出口許可。

世耕弘成表示，由於南韓政府在先前批評日本的作法是「禁運措施」，才會例外的來對外公布審查結果，他也提到，南韓在貿易管理體制方面，仍有改善的餘地，也不排除採取進一步的嚴格措施。

日本出口管制上路一個月後，放行部分關鍵化學品出口至南韓。(圖片：AFP)

日本已將南韓移出貿易出口「白名單」，並對出口至南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，半導體及 OLED 面板生產上的重要原料進行嚴格管制，日本也不斷強調這樣的作法並非禁運措施，日本政府向外界解釋，只要在出口手續上沒有問題，商品都能進行出口。

世耕弘成雖未提到哪些品項得到了出口許可，但他說道「沒有恣意的進行運用，在審查之後來作出許可」。他也表示，若發生不適當的案例，將在出口管理上更加的嚴格。

日本官房長官菅義偉也在 8 日上午的記者會中表示，這樣的結果顯示管制強化並非禁運措施，在正當的交易上不會採取恣意的運用，會對申請來作出許可。

而原本被認為相關出口審查需耗費 90 天左右的時間，也在管制措施於 7 月 4 日正式上路後，在約 1 個月左右的時間就發出許可。但是在今後對南韓半導體業會造成什麼樣的影響，也仍需要繼續觀察。

日本政府也在 7 日時正式公布，將南韓從出口白色名單上除名。而根據這項決定，自 3 週後的 8 月 28 日起，日本對韓的出口管理將趨於嚴格。據此，屆時除了食品及木材等，在其它各式各樣的品項上，只要日本經濟產業省認為具有轉用到軍事用途的風險，就可能需要個別的來取得出口許可。