韓媒：三星將撤換所有日本半導體原材料！改由他國進口或自產

據《韓國日報》報導，傳南韓三星電子 (Samsung Electronics) 已決定將半導體生產過程中所使用約 220 餘種的日本原材料和化學藥品，全部替換為韓國產品或其他國家產品，主因為擔憂日本對半導體原材料的管制可能擴大，故三星決定在半導體成品的生產過程中，未來不再使用日本進口之原材料。

據悉，三星已成立一個特別小組，這個特別小組將與韓國國內與日本以外的外國企業開始接觸，並開始對所接觸之企業，進行原材料品質等評估。

據三星電子半導體部門相關人士表示，三星電子目前正與多家半導體原材料商進行聯繫，對這些公司的產品能否替代日本的原材料展開評估，目前，三星已與部分半導體企業取得一定進展，部分產品已進入實際生產線測試階段。

《韓國日報》指出，三星對替換日本原材料的要求十分嚴格，有歐美地區的半導體原材料企業曾建議：「歐美原材料商可從日本進口原料，在韓國加工後再賣給三星，以提高生產效率。」但三星表示並不同意再使用日本的半導體原材料，故拒絕此項提議。

此前三星電子副會長李在鎔在日本實施出口管制後，為確保繼續獲得日本的原材料而前往日本，但日方甚至阻斷了日本半導體原材料「經由第三國進入韓國」的出口繞道方式，這樣強硬態度也令三星下定決心替換所有日本的半導體原材料。

市場分析，在尋找替代材料的過程中，三星可能會出現產量減少等短期損失，但從穩定未來產能的長遠觀點來看，這一決斷或更有利於三星未來發展。

全球半導體業界預測，三星等韓國半導體製造企業更換日本原材料，估計需要耗時短則 6 個月，長則 1 年以上時間，而即使找到新的材料，韓國半導體企業仍需一段時間確保良率穩定，相關企業將在這一時間內承受產量減少等損失。

《韓國日報》引述三星電子相關人士表示，自日本實施對韓出口管制以來，三星內部已想方設法進行原材料採購多元化，但具體的範圍與內容仍不清楚，並且替換日本半導體原材料之工作最終能在何時結束，仍還難以確定。