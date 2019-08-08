JDI與中方企業正式簽約、將取得800億日圓資金

經營重建中的日本中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在 7 日發布新聞稿表示，關於 800 億日圓的資金取得問題，該公司已與中國的投資公司等簽下合約。此外，JDI 已經另從主要股東的 INCJ(原本的產業革新機構) 借得 200 億日圓，這筆錢將作為公司營運資金來使用。

(圖片：Investing.com)

由與這一連串的作業花費許多時間，JDI 的臨時股東大會將延至 9 月底，來自中方的資金也可能較晚才會到位，這條經營重建的道路也似乎不是那麼好走。

JDI 於 7 月 12 日時表示，中國投資公司的嘉實基金管理集團與香港避險基金的 Oasis Management 已表明了投資意願。也因當時尚有許多事情需要協調，相關議論也一直持續進行。

JDI 與中方簽訂合約，INCJ 因而決定提供 200 億日圓的追加融資。而 INCJ 也似乎正考慮，將進一步向 JDI 提供 200 億日圓的追加融資。

目前 JDI 看似不用再為資金的問題煩惱，然而今後的發展仍充滿了未知數。與中方之間的簽約延誤，造成財報日期展延至 9 月。商討金援相關問題的臨時股東大會也從 8 月 29 日改為 9 月 27 日。而來自中方的資金，預定 10 月中旬會有 500 億日圓到位，而剩下的部分則可能要延後到 2020 年 8 月 28 日。

除此之外，JDI 表示在來自中方的 800 億日圓當中，有 100 億日圓，嘉實基金仍與出資人商討當中。

另外，嘉實基金方面也出示了援助上的條件：

自 JDI 主要客戶獲取 1 億美元金援。 中國政府不可介入其中。 主要客戶在面板採購上，不會出現中斷或大幅砍單的情事。 JDI 股價不會低於 30 日圓。

也因此 JDI 最大客戶，美國蘋果 (AAPL-US) 的動向也格外受到矚目。若是未來蘋果的產品大幅偏向 OLED 面板，JDI 也勢必會受到影響。