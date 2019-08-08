美國副助理國務卿：日韓需為兩國關係惡化自省

主管朝鮮半島和日本事務的美國副助理國務卿納柏 (Marc Knapper) 在 7 日時，針對目前日韓間的對立關係表示，由於近來的政治決定造成關係惡化，希望兩國能夠自我檢討，國家領導人也應該冷靜的進行發言。

納柏在美國智庫的傳統基金會 (Heritage Foundation) 的演說中提到，在面對北韓、俄羅斯，以及中國所帶來的挑戰下，與盟國們確保「富有成效和建設性的關係」是極為重要的。

他提到俄羅斯及中國軍機，在上月侵入南韓防空識別區並闖入獨島 (日稱竹島) 空域，是對美日韓三國的直接挑戰，也是想在目前的日韓紛爭中占便宜。

美國副助理國務卿納柏：日韓需為兩國關係惡化自省。(資料照片) (圖片：AFP)

納柏在演說中強調「我們不能讓地域內所發生的種種挑戰，在我們三國之間造成裂痕」。「日韓都因雙邊關係惡化而受苦，我們相信兩國都背負著關係改善的責任」。

另外，納柏也認為「這幾個月來，在傷害兩國間信賴的政治決定方面，我們相信需要進行自我檢討。而同樣的，我們也相信為了防止日韓間關係的緊張，不致於影響經濟與安全保障，必需慎重的來因應」。「我們相信，國家領導人冷靜且具信心的言詞，也將在他們的國家引起相同反應」。

他這番不尋常的坦率言論，也反映出了華府對日韓間摩擦的焦慮。當前這兩個國家的關係，可說是近半世紀以來最糟的時候。

南韓在二戰期間的徵用工問題上，要求日企提出賠償。而日本則是在 7 月初對輸韓的 3 種關鍵半導體製造原料作出嚴格管制，並於 8 月 7 日正式宣布將南韓從出口優惠待遇國的白色名單中除名。

南韓總統文在寅也不甘示弱的表示將採取同樣的反制措施外，南韓外長康京和也暗示將考慮在日韓軍事情報保護協定 (GSOMIA) 方面毀約。