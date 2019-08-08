瑞銀：蘋果2021年料將推折疊iPad 中國市場最買單

瑞銀認為，蘋果 (AAPL-US) 可能未來 2 年後推出可折疊的設備，較有可能是 iPad 而非 iPhone，時間點可能在 2021 年而非 2020 年，且 1/3 以上受訪消費者對購買折疊智慧手機的意願「相當高」，「這點可能對蘋果與其 iPhone 相當重要。」

折疊手機售價最多能再貴 600 美元

瑞銀分析師在報告中提到，「在多數消費者心中，價格仍是重要關卡，而折疊手機較一般智慧手機較合適的平均溢價大概是 400-500 美元。」

「調查顯示，消費者最多願意為折疊手機多付出 600 美元，且蘋果買家對折疊產品的興趣普遍更高。」

蘋果摺疊設備示意圖（來源：MacRumors）

瑞銀指出，三星目前「主宰」折疊顯示器和設備技術的智慧財產權申請文件，且估計三星也將是獲採用的折疊智慧手機之領先者。但蘋果正穩步研發相關技術，瑞銀相信明年就會看到蘋果折疊產品，但「2021 年更有可能，而且 iPad 的可能性比 iPhone 大。」

「這意味著，相關的智慧財產必須努力進一步削減摺疊行動設備的成本，才能成為一個產品類別。」

中國消費者最期待

瑞銀調查也發現，中國消費者對折疊智慧手機的接受度最大，「這令人想到中國是如何快速推動螢幕更大的智慧手機採用率。」

蘋果折疊設備傳聞令人質疑

這只是瑞銀的猜測，因為其他如知名蘋果分析師郭明錤或 Mark Gurman 等更可靠的消息來源尚未出現蘋果正積極開發可折疊 iPhone 或 iPad 的報導。

除此之外， VentureBeat 分析師 Jeremy Horwitz 也指出，折疊螢幕技術仍在起步階段，三星推出的 Galaxy Fold 就可驗證此點，因為該設備遭遇嚴重的顯示器問題，致使設備推遲數月才推出。

蘋果設備素來享有輕薄時尚的盛譽，但初期的折疊智慧手機卻無法做到這點，但這不代表蘋果無法做出很好的折疊手機，只是以蘋果嚴格的工業設計標準來說，2020 年或 2021 年這個時間表實在太趕太匆促。

此類傳聞並非首見，2016 年和 2017 年均曾報導蘋果正與南韓 LG 合作開發折疊 iPhone 的說法，2018 年美銀分析師 Wamsi Mohan 預估 2020 年就可以看到折疊 iPhone。

然而，蘋果確實為折疊 iPhone 提出過幾個專利，所以至少該公司考慮、探索過這個想法，但這樣的產品短期內是否可見，仍存有爭議。