美監管機構發「勒令停止函」疑特斯拉誇大Model 3安全評級

外電綜合報導，據傳美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 去年針對特斯拉 Model 3 安全聲明，發出「勒令停止函」，並且自去年以來多次要求特斯拉提供幾起事故詳細資訊。

根據非營利機構 Plainsite 釋出的文件顯示，目前交通安全管理局已將 Model 3 的安全聲明呈交給美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的進行調查，懷疑特斯拉違反消費者保護法，消息釋出後，特斯拉盤後股價下跌。

特斯拉股價走勢 (圖片: Investing)

交通安全管理局表示，去年 10 月 7 日特斯拉的一篇部落格文章中聲稱，Model 3 標榜著有任何監管機構的都未曾達標的最低事故率，不過交通管理局提出異議，認為特斯拉宣傳的安全評級和該監管局的碰撞測試有所出入，懷疑特斯拉以不實的數據欺騙消費者。

據 Plainsite 網站週二 (6 日) 釋出的文件顯示，交通安全管理局在 2018 年 4 月至 2019 年 3 月，向特斯拉發送了至少五次與車禍相關的傳票，文件也透露該監管機構一名律師，對特斯拉去年 10 月份這篇文章，提出質疑，認為內容可能會誤導消費者。

Model 3 打著史上最安全車款的宣傳 (圖片: AFP)

特斯拉執行長馬斯克過去不斷標榜著 Model 3 有 5 星安全評級，並公開宣稱該車款為「有史以來最安全的汽車」。

交通安全管理局首席法律顧問 Jonathan Morrison 表示，這並不是特斯拉第一次未遵守交通管理局的規定。

事實上特斯拉推出自駕系統以來，一直飽受爭議，全球各地頻頻傳出的意外事件，早已讓特斯拉的安全議題亮起警訊，先前甚至傳出員工爆料 Model 3 偷工減料生產等相關報導。