美股盤後 — 逆轉驚魂日！金融股血染 道瓊狂瀉近 600 點後小幅收跌

週三 (7 日) 印度、紐西蘭、泰國央行紛紛降息，全球經濟陷入衰退警鐘大響，美股道瓊早盤狂瀉近 600 點，美債殖利率下滑，金融板塊血染，隨著人民幣兌美元貶勢趨緩，美股止跌反彈，三大指數小幅收漲。

週三 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 22.45 點，或 0.09%，收 26007.07 點。

那斯達克指數上漲 29.56 點，或 0.38%，收 7862.83 點。

標普 500 指數上漲 2.21 點，或 0.08%，收 2883.98 點。

費城半導體指數上漲 10.35 點，或 0.72%，收 1452.12 點。

標普 11 個板塊中有 5 個板塊下滑，金融、能源與通訊服務領跌；材料、必需消費品與房地板塊領漲。(圖片：Finviz)

隨著美債殖利率下滑，金融股全面淪陷，摩根大通 (JPM-US) 下滑 2.17%；摩根史丹利 (MS-US) 下跌 1.60%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 1.86%。

尖牙股 (FAANG) 小幅收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.31%；臉書 (FB-US) 上漲 0.35%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.87%。

半導體類股漲跌互見，美光 (MU-US) 下跌 2.04%；科磊 (KLAC-US) 下跌 1.11%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.70%；Microchip (MCHP-US) 上漲 3.95%；Skyworks (SWKS-US) 上漲 2.88%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.35%；AMD (AMD-US) 上漲 1.14%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.01%。

台股 ADR 方面，中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.69%；台積電 ADR (TSM-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.67%。

華爾街分析

全球央行紛紛降息，美中貿易戰升級的威脅不斷，美國總統川普週三敦促聯準會走向大幅寬鬆政策。

鑒於全球降息潮來襲，Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，殖利率正在下降，黃金正在飆升，引發人們對貿易戰的擔憂。

Peter Cardillo 認為，投資者需要在這裡保持謹慎。

美中雙方近期頻頻出招反制，美方將矛頭再度指向華為，週三頒布禁購華為等陸企的新法規。美國總統川普週三表示，中國過去用不公平的貿易協議殺害美國，最終，對中強硬的立場將有利於美國經濟。

Spectrum Management Group 董事總經理 Bob Phillips 表示 由於貿易戰的行動，許多投資人感覺要碰壁，希望更明智的人能在這場貿易戰中獲勝，事情會有解決的辦法。

近期中國暫停中企購買美國農產品、暗示以貨幣戰和稀土戰進行反制，野村證券的首席利率策略師 Naka Matsuzawa 週三認為，中國準備接受經濟衰退，防止川普總統再次當選。

Naka Matsuzawa 稱，中國報復措施風險雖高，可能讓中國企業面臨風險，但能降低川普在 2020 年連任的機會，中國最終能夠與民主黨領袖談成更輕鬆的協議。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

近期美股被人民幣走勢牽動，美東時間週三上午 9 點 45 分左右，人民幣兌美元跌勢趨緩，激勵美股道瓊止跌反彈。

Pence Wealth Management 首席投資官 Dryden Pence 表示，中國必須穩定人民幣匯率，因為人民幣貶值，將違背其邁向世界主要儲備貨幣的目標。