黃金姊妹金屬瘋漲 富國銀行：別買黃金 目前太貴！

週三 (7 日) 印度、紐西蘭、泰國央行紛紛降息，幅度超乎預期，突顯全球經濟出現問題，投資人紛紛轉向避險天堂，提升人們對貴金屬避險的興趣。老牌外匯經紀商 Oanda 持續看多黃金，富國銀行建議客戶購買更便宜的貴金屬替代品，如鉑金和白銀。

老牌外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「黃金獲得了每盎司 1500 美元的水平，並且反彈似乎將繼續上升，因為沒有人預計貿易會立刻取得任何進展，而且全球各國央行致力於擴大寬鬆政策。

Edward Moya 預測：「當聯準會 9 月降息時，可能成為支持推動黃金每盎司 1650 美元升級的催化劑。」

然而，Oanda 持續看好黃金後市外，其他金屬投資利多也不容小覷。

週三 9 月白銀價飆升，至每盎司 17.196 美元，漲幅近 4.6%，創三年來最高單日漲幅。鉑金價格漲幅為 2.1%，至每盎司 871 美元。 12 月黃金價格漲 2.4% 至每盎司 1519.60 美元。

富國銀行實際資產策略負責人 John LaForge 週三 (7 日) 表示：「過去一年，金價漲勢強勁，上漲 17%。對黃金來說，這是一場完美的風暴，尤其是在利率方面。隨著全球降息潮來襲，黃金一直是債券的一個吸引力替代品。」

目前全球負殖利率的公債總規模已來到 15 兆美元的歷史新高，避險資金走向對沖黃金，但富國銀行認為，鉑金和白銀提供更有利的對沖解決方案。

富國銀行不建議購買，價格超過每盎司 1425 美元以上的黃金。John LaForge 表示：「黃金是任何風險的絕佳選擇，包括經濟不穩定和地緣政治緊張局勢。但是，在這水平上，黃金太貴了。」

John LaForge 表示：「我們建議考慮的兩個是鉑金和白銀，相對於黃金，這兩類金屬很便宜，而且我們認為，如果黃金持續走高，可能會提供鉑金和白銀價格更大的上行潛力，對於那些尋找黃金替代品的人，我們建議首選鉑金。」