天賜良機！金銀比飆 26 年新高 下半年炒銀有機會

近期黃金 / 白銀價格比率攀升至 90：1 以上，創 26 年來驚人新高紀錄，鑒於白銀價格相對比黃金便宜得多，許多專家和分析師皆看好，全球經濟疲弱態勢之下，白銀可能會在今年下半年大放異彩。

與黃金價格相比，白銀價格處於 26 年來的最低點，目前金銀比率逾 90。過去 30 年期間統計數據顯示，金銀比波動值落在 40 至 80 區間，平均值為 60 左右。

回顧歷史，該數值突破 80 竄升之際，往往經濟都出現重大衰退與恐慌時期，例如：二次世界戰期間金銀比觸及 98、1991 年波斯灣期間創史上最高 100，以及 2008 年金融危機一度來到 84。

歷年金銀比率走勢圖 (綠線) 與白銀價格走勢圖 (銀線) 。(圖片：翻攝 Bullionvault、LBMA、IBA)

然而，危機就是轉機，金銀比價差過高之時，往往就是用黃金換白銀套利的好時間，而近期逢低買進白銀亦能彰顯價值投資，好比股神巴菲特金銀比率高時入倉，締造了白銀投資傳奇事蹟。

當時他在 1999 年初，白銀處於熊市底部 (每盎司 5 美元) 時大舉投資，並持續不斷加倉，總持倉一度來到市場的 1/4，直到 2006 年白銀來到每盎司 15 美元價格，巴菲特 8 年期間獲利了結，年複合收益率約為 15%。

搶搭貴金屬套利快車！下半年炒銀有機會

隨著美國聯準會 (Fed) 降息預期高，預期支撑黃金與白銀價格，英國諮詢公司 Metals Focus 近期發布的《Silver Focus 2019》報告，該公司對白銀價格前景持有樂觀且謹慎的態度。

Metal Focus 董事 Philip Newman 寫道，對白銀前景抱持樂觀的原因是，宏觀經濟低迷將有利於資金轉向避風港黃金，也相應地有利於白銀，而印度白銀需求增速 30%，為全球需求提供正面貢獻。

但 Philip Newman 抱持謹慎的原因是，白銀需求有一半來自工業，目前工業受到貿易戰火抑制。

Philip Newman 也提醒投資人，白銀價格近期表現預期仍將落後金價，可能接近年底，銀價才會逐漸追上金價，預期 2019 年投資白銀可能在未來帶來近 20% 的報酬率。

GFMS TR 貴金屬需求高級分析師 Debajit Saha 看好本季度白銀需求增長，Anand Rathi Commodities 商品和貨幣主管 Naveen Mathur 警示，儘管白銀在貴金屬中的基本面好轉，長期來看，投資者將不得不忍受高於 80 的金銀比。