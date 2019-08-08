貴金屬盤後－各地央行降息 避險潮熱 黃金漲勢強勁 白銀創3年最高單日漲幅

受惠於美中貿易戰局勢不穩，全球經濟放緩，導致避險資產熱，8 月貴金屬漲幅超過 5%，過去一年來，黃金期貨價格漲勢超過 18%，甚至超越股市，標普迄今為止的 14.3%，道指則為 10.2%；白銀趁勢追趕在黃金身後，創下自 2016 年 9 月以來最高單日漲幅。

黃金日線走勢圖 (圖片: Investing)

週三 (7 日) 黃金上漲 1.96%，以每盎司 1513.3 美元作收，此前一度上漲至 2.4%，也是自 2013 年 4 月以來，期貨價格首次突破 1500 美元。

週三 (7 日) 金價維持在六年來最新高位附近。分析師表示，貿易局勢不穩定，未來 Fed 降息機率大增，金價仍有進一步上揚的空間。

9 月白銀上漲 75 美分，接近 4.6%，收於每盎司 1713。根據 FactSet 的數據顯示，這是白銀自 2018 年以來的最高水準，以及自 2016 年 9 月 6 日和 2016 年 7 月以來，白銀最高單日漲幅。

白銀走勢圖 (圖片: MarketWatch)

美中貿易戰未見進展，週三 (7 日) 印度、紐西蘭、泰國央行更紛傳出超出市場預期的低利率降息，彰顯全球經濟增長隱憂加劇，根據 KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示，今年負殖利率資產已達 15 兆美元，使得黃金期貨更具吸引力。

另一方面，美國 10 年期公債殖利率跌至 2016 年來新低 1.7%，30 年期公債殖利率也下滑約 2.3%，而德國 30 年公債殖利率更是創下歷史首見的負殖利率 - 0.6%，殖利率倒掛，也使黃金利多。

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 17.80 美元，或 2.1%，至每盎司 871 美元；9 月鈀金下跌 25 美元，或 1.74%，至每盎司 1412 美元。