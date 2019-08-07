貿易戰烽煙四起 中國連續8個月增持黃金

隨著美中貿易戰持續升溫，連各國央行的貨幣政策也被捲入其中，但其中不變的趨勢是，中國仍在快速擴增「黃金儲備」。

據中國人行 (PBoC) 數據顯示，7 月份人行再次擴大黃金儲備，連續第 8 個月增持黃金，7 月人行黃金持有規模自 6 月的 6194 萬盎司升至 6226 萬盎司；若按噸計，增幅接近 10 噸，而截至 6 月份的前七個月，人行黃金儲備累計增幅約為 84 噸。

中國黃金儲備 (近三年來表現) 圖片：Bloomberg

隨著今年全球經濟增速的放緩，包括聯準會 (Fed) 在內的各國央行們皆正在進行貨幣寬鬆，再加上貿易戰激化，多種因素疊加提振了需求，週三 (7 日) 金價再度刷新 6 年新高，然而在金價刷高之際，各國如中國、波蘭、俄羅斯等，仍是在繼續擴大黃金儲備。

貴金屬調研公司 Precious Metals Insights 董事總經理 Philip Klapwijk 在人行公布 7 月黃金儲備數據前表示：「中國在美元之外實現多元化很關鍵，長期來看，甚至是相對小規模的購金也會積少成多，從而有助於實現這個目標。」

週三 (7 日) 國際金價升破每盎司 1500 美元盎司，創 2013 年以來的最高水平。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

根據世界黃金協會數據顯示，今年以來，各國中央銀行正持續增持黃金，令上半年黃金需求總量達到 3 年新高，市場預期，這一趨勢預計還將會持續，對中央銀行進行的一項調查顯示，54% 的受訪央行預計未來 12 個月持有量還將會攀升。

Philip Klapwijk 進一步表示：「別忘了，中國是世界上最大的黃金生產國，而本國國家總是可以使用本幣購買本地礦產。」

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