【豐銀投顧】恐慌指數未下降 就是要你停看聽

◆盤勢分析

打從中美貿易大戰開打以來到最近川普加徵額外三千億美元的中國貨物 10% 的關稅，幾手可以肯定會逼人民幣貶破 7。今天果然發生了，而且照這個趨勢來時看，除了日圓以外，韓圜、台幣也會跟著人民幣走貶，所以亞股的震盪在所難免。這種貿易戰造成的大震盪我們其實早有心理準備，只是不知道何時會發生罷了。五月一次，現在七月底八月又一次，以後肯定也還是會有。既然如此，與其討論該如何防範，那倒不如學著在遇到這種事後該怎麼處理。尤其要學著如何判斷該不該進場攤平、該不該加碼。

以今天為例，雖然早上可以明顯感受到量能萎縮了，但量縮就能馬上進場嗎？答案當然是否定的！最主要的原因有 2。撇開國際局勢如何解析的因素不說，我們光來觀察 2 個指標就能明道為什麼今天不是買點了。首先，先是看 5 日線和月線的乖離，目前的負乖離還沒有拉的很大，就不容易因為乖離過大而產生反彈，這是第一個要注意的點。第二點，就是 vix 指數今天並沒有下降。量縮固然可以視為空方沒有再追空的意願，但並不能反推量縮就一定會止跌，我們仍然要觀察其他的數據。今天 vix 指數不但沒有明顯的下跌，還反而大漲 8.41%。這絕對是不對勁的數據，也代表目前市場的恐慌情緒還沒穩定下來，既然還沒穩定下來，就算不能做到反手放空，也要知道在這邊不可以貿然做多攤平。否則群眾不理性的殺盤，跌幅只怕是越來越重。

那麼，手中的持股該怎麼辦？筆者認為能調整就調整，尤其是小賺、小虧的最好先行離場，以免賺變賠、賠變大。賺很多的，就設定停利再出場。賠很大的，建議換股操作。這種盤勢避開電子類股、避開貿易大戰受害股，資金轉進較安全的傳產、營建類股，也可相對受益。我們家族成員早在今年四、五月間開始佈局一檔營建股，至今獲利已接近 3 成。貿易戰再怎麼影響大盤，對這檔股票而言根本沒影響！我們將會在 8/10 下午台北天成飯店公開並且再找出其他質優的股票給大家，歡迎參考。

豐銀投顧 李世新 分析師

