中華開發募集第二檔新生醫基金 規模30億元 鎖定三大類投資領域

亞洲最大生技展 7 月甫在台灣落幕，開發金 (2883-TW) 子公司中華開發資本表示，已正式對外籌集新生醫基金，為該公司第二檔生醫基金，此次募集規模新台幣 30 億元，鎖定三大類投資領域，分別是創新醫藥與新生技、醫療科技與數位醫療及產業整合與再成長機會，此檔基金更集結專屬案源管道、豐富經驗投資團隊與多元退出等三大優勢。

串接國際生技資源 挖掘優質案源

開發資本創投及私募股權業務在台灣居領導地位，為結合更多海內外產業資源，開發資本生醫健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝表示，除參與國內的台灣生物產業協會，觸角更延伸至全球最大生技協會 BIO，今年不僅贊助首度於台灣舉行的亞洲最大生技展 BIO Asia，與國際產官學意見領袖交流，也加入全球知名跨國集團 Johnson &Johnson Innovation Investor Hub，發掘優質投資案源。

台灣加值策略 看好台灣生醫市場前景

中華開發資本表示，美國生醫產業扮演全球領頭羊角色，過去 10 年有眾多突破性診斷與創新療法，例如癌症免疫療法、CAR-T 等，帶動全球生醫產業發展。至於台灣生醫產業，雖受到資本市場短期影響，但整體產值仍穩健成長。

開發生醫基金總經理徐大誠表示，展望未來，在政府 5+2 政策支持下，包括細胞治療特管法等的開放，OTC（證券櫃檯買賣中心）對生醫產業 IPO 政策支持下，台灣生醫產業整體市值應可逐步成長至 300 億美元。

從生醫次產業來看，除高獲利保健、醫材與醫美股成長良好，在醫藥方面，2019 年已有不少重大授權案，將有助於市場信心逐步回復。

至於數位醫療，在蘋果公司、Amazon 等科技大廠已對全球醫療體系產生顛覆性衝擊，未來醫療體系將漸從傳統的以支付方如健保局為重心，轉變為以消費者、病人為中心，此轉變將為台灣廠商帶來機會，由於有優良的醫院臨床水準與 IT 優勢，在電子大廠紛紛投入下，可望成為新投資亮點。

中華開發資本表示，開發資本已累積多年生醫產業投資經驗，延續 2014 年首檔生醫基金基礎，新生醫基金仍將立足台灣，採取台灣加值「Taiwan +」的投資策略，運用台灣人才優勢，連結國際，規劃一半以上投資將布局台灣相關標的，其它將布局亞太與歐美等海外市場。

國際資產管理 團隊案源掌握力強

中華開發資本進一步表示，生醫基金的團隊，已累積投資與生醫產業領域 15 年以上經驗，對產業趨勢及案源掌握力強，開發資本以往成功的投資案例，包括醫藥領域的智擎生技、逸達生技、安成藥業、美時製藥、Apexigen，醫療器材領域的精華光學，與通路服務的盛弘醫藥等公司。

不只大中華區，目前開發資本參與全球逾 40 檔股權基金投資，尤其與國際生醫創投基金合作密切，徐大誠表示，生技醫療投資週期長、前期資金需求大，且台灣一般基金規模較小，海外投資與一流國際 VC（創投）PE（私募股權）基金合作與共同投資是好的投資策略，可提高成功機率。

開發金控積極轉型成為全方位金融機構，以壽險、證券、銀行及創投與私募股權為成長動能，其中，中華開發資本更著眼成為亞太地區領先的股權投資及資產管理業者，目前資產管理業務涵蓋生醫基金、創新加速基金、亞洲基金等不同主題，同時也由新台幣基金擴充至美元、人民幣基金，成為國際資產管理平台，2018 年資金規模更居國內金控公司轉投資創投事業首位。