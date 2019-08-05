水務整合大廠基士德7月營收1.92億元創新高 年增近9%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW) 營收自第 2 季起回升， 7 月營收 1.92 億元，創下歷史新高，月增 10.64%，年增 8.82%，累計前 7 月營收已突破 10 億元，達 10.91 億元，年增率 2.35%。

基士德營收自第 2 季開始回溫，季營收達 5.05 億元，季增 28.03%，年增 6.03%，法人估，基士德第 3 季營收受惠 7 月創高，整季將再呈現季增與年增，全年營收將超越去年 18.68 億元。

基士德看好台灣、東南亞市場的高度成長性，第 2 季已先回台設立分公司開展業務，未來將設立研發中心；同時，基士德朝智慧水務先進技術發展，並完成與研華 (2395-TW) 合資成立子公司，將大幅強化水務大數據及人工智慧的發展。

同時，基士德已和工業電腦大廠研華合資成立川研公司，合資金額人民幣 1000 萬元，將用於強化水務物聯網、大數據及人工智慧技術的發展，川研公司由基士德持股 60%，研華持股 40%；基士德主管指出，運用物聯網、大數據及人工智慧技術，投入智慧水務發展，全球水務大廠都相繼投入，基士德也加緊腳步切入此領域。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國大陸深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，基士德在去年 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元。