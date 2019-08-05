美中貿易戰升溫 台股2個交易日市值蒸發逾9000億元

美中貿易戰情勢加劇，加上香港反送中運動發起「三罷」運動，亞股今 (5) 日一片慘綠，台股也無法倖免於難盤中重挫逾百點，以今日收盤價 10423.41 點計算，上週五川普宣布將針對 2000 億美元中輸美商品課徵關稅以來，台股 2 個交易日已暴跌逾 308.34 點，市值蒸發約 9250 億元。

台股上週五開盤指數仍有 10731.75 點，受美國重啟關稅戰影響，終場大跌 182 點，收在 10549 點，今天延續上週跌勢再度大跌 125 點，收在 10423.41 點，短短兩天內就暴跌 308 點。

美中關稅大戰持續升溫，美股上週下跌作收，S&P 500 與那斯達克指數上週五，創今年以來單週最大跌幅，亞股因香港反送中醞釀強烈民怨，香港市民今日發起三罷運動，多重利空因素引發資金疑慮，紛紛撤離股市，亞股一片慘綠。

台股延續上週跌勢，盤中大跌逾百點，早盤指數失守 10500 點關卡，一度探低至 10426.33 點，從上週五美國宣布 9 月起對中國加徵第四波關稅以來，短短兩個交易日，台股就重跌 308.34 點，上市公司總市值一口氣蒸發 9250 億元。

台股上週遭外資賣超，單週重挫逾 342 點，市值蒸發 1.23 兆，法人估，美中貿易戰情勢短期無解，加上香港反送中持續升溫，台股本週恐持續遭到外資提款，本週市值將持續下探 30 兆元，

為因應台股重挫，官股上週已經率先進場低接，希望能發揮穩盤效用，法人分析，美中貿易戰情勢未明情，預期本周官股券商可望持續低接穩盤，穩定市場信心。