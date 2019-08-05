〈美祭中新關稅〉郭明錤：蘋果將吸收關稅成本 擴大非中國生產據點

美國總統川普宣布自 9 月 1 日起，對中輸美剩餘高達 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，市場分析，蘋果恐成為重災戶，但天風國際分析師郭明錤認為，短期內蘋果將自行吸收關稅成本，長期則將攜供應商鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等廠商，擴大非中國生產據點。

郭明錤指出，雖然市場預期美國新一波關稅制裁，將衝擊蘋果商品在美國的售價、出貨表現，但蘋果應已做好準備，為維持產品在美國市場的售價與出貨表現，預期中短期內將自行吸收關稅成本，產品在美售價將不受影響，長期則將增加非中國生產據點，以避免在美國市場銷售產品因關稅導致成本上升。

郭明錤進一步分析指出，蘋果吸收上升的關稅成本，雖然會造成營利的短期負面影響，但有利品牌形象並鞏固與供應鏈合作關係，蘋果近期積極與供應鏈協調，擴大非中國生產產能並提升產線自動化，預計 2 年後蘋果非中國生產據點將可滿足大部分美國市場需求。

根據天風國際分析資料顯示，蘋果 iPhone 因自動化程度低，不易擴張非中國生產產能，但包含鴻海、和碩、緯創都已陸續布局東南亞市場，預估明年非中國生產比重將提升至 15-25%，而 iPad、MacBook、Apple Watch 等非中國占比也將提升至 10-20%，至於 AirPods 供應鏈立訊精密、歌爾聲學也將布局越南，提升非中國生產比重至 20-30%。

郭明錤指出，預期美中新一輪關稅對蘋果產品的售價與出貨預估直接影響較小，長期來看應關注蘋果供應商在全球生產布局狀況。