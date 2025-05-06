〈台幣強升〉台幣遠匯差創20年最大 升值瘋狗浪未到盡頭

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-06 12:34

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根據彭博社彙編數據，台幣即期匯率與一年期無本金交割遠期合約（NDF）之間的價差，在 5 日擴大至約 3,000 點，創下至少 20 年來的最高水準。

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NDF 的價格反映了市場對未來台幣走勢的預期，與美元倒掛幅度越深，代表市場對美元貶值情緒越高、對台幣升值預期越大。

這種差異是對台幣需求近乎無止境的最新跡象，市場臆測台灣當局可能默許台幣升值，以推動與美國的貿易談判。雖然當局一再否認，但市場並不全信。

這種情緒推升新台幣 1 天飆升 5%，創下自 1988 年以來最大單日漲幅。這波漲勢也帶動了包括馬來西亞令吉和人民幣在內的亞洲貨幣上揚。

由於出口商紛紛將所持有的美元兌換成台幣，壽險公司也手忙腳亂地對沖美元資產，台幣匯率因而大幅升值。彭博策略師表示，幾乎沒有跡象顯示情況會立刻緩和。

周一延續至紐約收盤時段的台幣 NDF 交易更表明，離岸交易者大多無視台灣銀行對外匯投機的警告。相反地，這些遠匯合約正反映出美元可能持續遭受拋售。

投資銀行 Jefferies 外匯部門全球主管 Brad Bechtel 表示，市場現在討論的焦點在於出口商搶著賣美元，央行又沒有應對 (干預) 動作。他認為這種交易趨勢可能是是「匯市巨變的前兆」。

台幣週二 (6 日) 盤中升值 0.3%，兌美元來到 30.05 元，邁向連續第七個交易日上漲。據熟悉交易的交易員表示，出口商在早盤持續拋售美元，而來自海外投資人與零售端的台幣需求則有所減緩。