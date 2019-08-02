〈美祭中新關稅〉蘋果主要產品無一倖免 三王單日市值蒸發近2080億元

美國總統川普再度祭出關稅大刀，蘋果主要產品無一倖免，供應鏈恐難受波及，今 (2) 日蘋概三王同步走跌，合計市值蒸發近 2080 億元，其中台積電跌破月線，大立光跌破 4000 元跟所有均線，鴻海也來到年線下方，填息路越來越遠。

川普宣布，將從 9 月 1 日起，針對剩餘 3000 億美元中國銷往美國的產品 10% 課稅，而蘋果日前就曾表示，3000 億美元產品中將涵蓋的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，還有蘋果顯示器和鍵盤等配件。

受消息衝擊，台積電 (2330-TW) 今日下跌 5 元或 1.95%，跌破月線，收在 251.5 元，市值減少 1296.52 億元，來到 6.52 兆元。

鴻海 (2317-TW) 下跌 2.4 元或 3.08%，收在 75.5 元，減少 332.71 億元，來到 1.05 兆元，值得注意的是，鴻海今日除了摔落年線外，更跌破日前除息的參考價 77.3 元，距離填息越來越遠。

大立光 (3008-TW) 今日下跌 335 元或 7.93%，收在我 3890 元，一舉跌破 4000 元及所有均線，市值也蒸發 449.36 億元，降至 5218 億元。