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歐洲麻煩大！德國30年公債殖利率史上首見「負殖利率」

歐洲麻煩大！德國30年公債殖利率史上首見「負殖利率」　(圖片：AFP)
歐洲麻煩大！德國30年公債殖利率史上首見「負殖利率」　(圖片：AFP)

全球製造業衰退程度，已經超出市場預期，值得關注的是連歐元區的核心大國—德國，其製造業惡化的程度也正在加速，反映出德國經濟衰退已經近在咫尺。

德國製造業 PMI　圖片來源：IHS Markit
德國製造業 PMI　圖片來源：IHS Markit

而投資人對於對於德國經濟的擔憂，充分反映在德國公債殖利率走勢上，週五 (2 日) 德國 30 年期公債殖利率盤中跌至負利率，這是德債 30 年期史上首次出現負利率之狀況。

30 年期德債殖利率於週五 (2 日) 盤中一度跌至負利率水平　圖片來源：investing.com
30 年期德債殖利率於週五 (2 日) 盤中一度跌至負利率水平　圖片來源：investing.com

面對歐洲越來越困難的經濟局面，歐洲央行總裁已經給出強烈的降息暗示，市場預期，9 月份，歐洲央行將採取更為激進的資產購買計畫，即重啟 QE。

此前 7 月份 摩根大通 / Markit 公布全球製造業 PMI 指數，也是呈現連續 15 個月下滑，此外，出口分類指數再度惡化，達 48.3，是自 2012 年 10 月以來的最差水準，其中，以歐元區製造業衰退特別明顯，從 2017 年 12 月高點至今，歐元區製造業景氣持續在下滑中。

同時，德國企業情緒指數已經降到 2009 年金融危機時期低點，且德國製造業就業情況正加速惡化中，即使服務業整體的就業成長仍然相對強勁，遠超過 50 臨界點之上。但製造業若持續沒有復甦跡象，服務業榮景預估不太可能持續很長時間。

此外，從德國各個服務業的信心指數來看，包括零售、建築等產業的情緒指數明顯出現下滑，這意味著德國離經濟衰退並不遙遠。

德國經濟疲軟反映在公債殖利率上，自 2000 年以來，德國公債殖利率整體呈現下滑趨勢。在 8 月 2 日，德國 30 年期公債殖利率首度降至 0% 以下時，德國全數公債殖利率已進入「負領域」。

在這之前，2012 年 6 月 1 日，德國 2 年期公債殖利率首次觸及負值，接著在 2016 年 7 月 14 日，則是德國 10 年期公債殖利率跌至零以下。

另一個值得注意的焦點是，德國 10 年期公債殖利率目前已低於日本 10 年期公債殖利率。

當然這個危機不僅僅是在德國，其他歐洲國家公債殖利率也非常瘋狂。歐洲主要各國 (除英國外) 公債已經全面陷入負利率，占全球負利率資產比重高達 43%。

從以上種種現象來看，歐洲央行的刺激政策勢必要進一步升級，才能維護歐洲經濟平穩。根據最新 OIS 指數顯示，市場對於歐洲央行降息預期持續升溫，9 月份歐洲央行利率會議上降息 10 個基點的機率一度來到 100%。

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