帶你一窺三星全新旗艦機Galaxy S10的超酷功能

三星電子 (Samsung Electronics) 將於 8 月 10 日星期六下午 1 點 45 分舉行下一屆 Galaxy First Look 活動。 如果消費者希望在手機展示會的三天后獲得即時的 Note 10 模型的實際操作體驗，可以透過柳覽網站「RSVP」實現。 正如行動軟體開發社群 XDA 所指出的那樣。

能親自體驗所有備受期待的新功能。其中包括智能電池，超快速充電，無線 PowerShare，新一代的 S Pen，除此之外還有還有更多。

三星意外地透露了 Galaxy Note 10 系列的一些功能：

「超快速充電」是三星用於 Galaxy S10 5G 和中端 Galaxy A80 的 25W 有線充電支援的名稱。在下一次 Galaxy First Look 活動的細節中表明 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10 + 將至少支援 25W 有線充電。

上個月，知名科技部落客 Ice Universe 即透露，Galaxy Note 10 + 將支援 45W 有線充電，儘管盒中的轉換插頭只能充電 25W，但如果消息如實，三星也將銷售 45W 轉換頭作為配件。

無線 PowerShare 是 Galaxy S10 系列中的反向無線充電功能。它允許使用者在手機背面放置一對 Galaxy Bud 或兼容設備，並與該設備共享手機的部分電力。

華為 Mate 20 Pro 是第一款提供反向無線充電的產品，隨著 2019 的 Apple(APPL-US) iPhone 新型號的釋出，預期也將配有此功能，另外智慧電池功能可根據打開的應用程式和用戶的位置，優化手機電池效能。

三星 Galaxy Note 10 預計配備 6.3 英吋顯示螢幕，解析度為 1080 x 2280，寬高比為 19：手機將使用 Exynos 9825 SoC 處理器。基本型號將配備 8GB 內存和 256GB 存儲空間，手機配備三鏡頭 (12MP 主鏡頭 + 12MP 長焦鏡頭，2 倍光學變焦 + 16MP 廣角)。並搭配 3500mAh 電池。

三星 Galaxy Note 10 + 將採用 6.8 英吋顯示螢幕，解析度為 1440 x 3040，寬高比為 19：9。 以相同的晶片組為設備供電，配備 12GB 內存和 256GB 存儲空間。

這款手機將與 Galaxy Note 10 背面配備相同的三鏡頭頭傳感器，但增加了飛行時間 (ToF) 傳感器，可以測量紅外線從拍攝對象反彈並返回手機所需的時間。

同時使用數據創建用於面部識別的 3D 地圖，或者更準確地測量深度，以改善在影像上出現的散景效果。

該型號將配備 4300mAh 電池。 三星顯然希望在 Note 10 上加入更大容量的電池和不同的相機，然而 S Pen 所需的存放空間可能會阻礙此事的發生。