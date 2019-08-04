〈觀察〉建商搶購地、推案 全台重劃區建案賣壓不間斷

進入 2019 年第 3 季以來，全台建商搶推案及購地熱潮並未出現鬆動，包括總太 (3056-TW)、宏普 (2536-TW) 等，分別以 38.02 億元、30 億元標購台中及新北市央北重劃區大型建地，重劃區未來的供給將大增，房市賣壓恐一直延續到 2021 年。

事實上，建商 2019 年連續兩季購地金額都超越 500 億元，上半年大手筆更以逾 1100 億元購入建地金額，明顯超過去年一整年購地金額；實際上，建商去年以來搶購地、推案，顯然都將成為未來房市龐大的供給壓力，其中重劃區的密集建案交屋潮，承受的價格壓力恐最大。

房仲業者調查顯示，全台北中南各地重劃區案量大，市場超額供給疑慮未減，以新建餘屋量觀察，近年新建餘屋量逐年攀升，至去年第 2 季有 8.01 萬戶，為 9 年來最高待售水位，餘屋量 4、5 年來倍數成長，相較家戶數，以桃園、新竹新建餘屋最多。

依據內政部最新統計資料，今年上半年買賣移轉棟數表現佳，達 14.4 萬，跟去年同期相比，增加 5.6%，是 2015 年以來上半年買賣移轉棟數新高，以台灣新建餘屋、使照、建照三大指標推估，全台目前未售部分，加上未來新增供給達 14 萬戶，已形成超額供給的紅色警戒，桃園、新竹、台中最明顯，料恐引爆新一波價格戰。

今年以來，建商大量推出住宅預售案，永慶業務總經理葉凌棋提出警訊指出，如用 3 年施工期來推算，2021-2022 年的新增供給，恐將再爆量。

房仲業者調查顯示，全台北中南各地重劃區案量大，市場超額供給疑慮未減，以新建餘屋量觀察，近年新建餘屋量逐年攀升，至去年第 2 季仍有 8.01 萬戶，為 9 年來最高待售水位，餘屋量 4、5 年來倍數成長增，相較於家戶數，尤其是以桃園、新竹新建餘屋最多。