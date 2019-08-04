〈觀察〉公股銀行衝小微企業放款 慎防潛藏壞帳風險

政府為扶植小微型企業，「鼓勵」公股行庫給予小微企業融資，並將「放款戶數」列入績效考評，為達成 KPI 目標，公股行庫積極找客源拚放款，更祭出專屬網路平台，陸軍、空軍撒網，但在經濟前景不確定陰影下，銀行為達成高層要求的 KPI，恐面臨未來可能發生的壞帳隱憂，不得不慎。

過去小微企業因資本額低、營運規模小，被銀行視為風險較高的客戶，不是容易遭銀行打槍，就是借款利率高於一般有規模的中大型企業，讓小微型企業在銀融資這一塊難度頗高。

行政院 4 月召集公股行庫董總，要求銀行放款不能忽視小微型企業，並下達指令，要求將放款戶數納入放款績效考評，為達政院高層交代的 KPI，公股銀行陸軍空軍雙管齊下，包括各分行三個月來到處忙找案源，拜託客戶借錢；更積極架設專屬融資平台，打出快速撥貸、融資優惠等利多，吸引客戶上門。

政府對小微型企業釋出政策善意，培育新創與小型企業固然立意良好，但如果訂定 KPI 作為考核目標，恐會扭曲原本政策美意。

對於背負政策使命的公股行庫來說，政府部會高層將放款與績效考核連結，最終演變成銀行為達成任務，放寬授信審查標準，輕易核貸給高風險的小型企業，再過度吸收高風險企業的情況下，新創企業還沒壯大，但銀行先得苦吞呆帳損失。

目前 8 家公股行庫，除了台灣銀行、土地銀行屬於政府完全持股的國營銀行外，其餘 6 家都已是民營化銀行，政府持股約 2 成左右，若是公股行庫為了 KPI 達標衝刺放款，最後蒙受呆帳損失，最後拖累銀行其他民營股東與投資人一起埋單，結果恐非市場所樂見。