【馮冠華專欄】港股繼續下行之旅

8 月 5 日推介 - 花樣年控股 (1777）

1）上日港股市況總結：受川普宣布對餘下約 3000 億中國貨品開徵關稅的負面影響，恆指週五大幅走低，最終以 26919 點收盤，下跌 647 點。成交方面，金額按日大升約 43% 至 1143 億。港股通南下總成交額也按日上升 62% 至約 125 億，流向仍是淨流入，金額大升至約 34 億。滬深股通北上連續三天淨流出，金額更高達人民幣 68 億。藍籌 3 升 47 跌。



板塊方面，簡單的說是避險的防守股相對比較好而已。做空方面，佔大市成交回落至約 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 62:38，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 28350-28399，牛證下移至 26800-26849。恆指期貨夜市收報 26602 點，大跌 215 點，低水 317 點。港股 ADR 下跌 154 點，相等於恆指 26763 點。

簡評：從上週四的恆指夜期和 ADR 的預示，上週五恆指六百多點的下跌，可視作正常消費，跌幅也大至和環球巿場相符。走勢方面，指數是以大裂口 615 點低開，然後整天的波幅只有 175 點，最差時的跌幅則是約 700 點而已。成交金額大升而波幅不大，加上做空比率下降及南下淨流入資金上升，感覺上是有維穩 / 平空及炒底的資金進場。當然，這不代表港股已觸底。

貿戰升溫和人民幣急挫，應該是港股週五跌市的元兇。川普威脅加徵關稅，是因為中國未能兌現購買更多美國農產品以及阻止芬太尼流入美國等承諾的懲罰。川普把加徵日子訂在 9 月 1 日，即在下一輪中美談判之前，筆者覺得這是留下空間給他邀功。坦白說，這兩個原因，基本上是不難解決的；或許在不久的將來，不排除又會有川習電話的突破。道指上週五能收復三分之二的失地，可能市場也有同樣的猜測。

至於香港的社運活動，整個週末在多個地區都有發生警民衝突，事件全無退溫。今天的三罷（罷工、罷課、罷市）及七區示威活動後果如何，難以想像。上週五港股夜期和 ADR 再下挫，牛熊街貨也有誘因再下行，所以估計今天港股再低開尋底了。

公司消息面上沒看到太多。多間內房七月的銷售均不俗，其中以花樣年控股（1777）較突出。另外，今天滙豐（5）的業績會是另一巿場焦點。

2）美股上週五市況總結：受貿戰升溫，美股三大指數上週五繼續受壓，當中道指曾下跌逾 334 點，最終下跌 98 點或 0.37%，標指和納指則分別下跌 0.73% 及 1.32%。十年期債息再回落至 1.843%。美滙指數回落至 98.10。紐約期油反彈至 55.19 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：碧桂園 (2007）公布，連同合營和聯營公司 7 月共實現歸屬股東權益的合同銷售金額約 425.7 億元人民幣，按年增加 16.03%。萬科企業 (2202) 公布，今年首 7 個月，累計合同銷售額 3821.9 億元人民幣，按年上升 9.26%。如果單計 7 月，合同銷售額則按年上升 6.76%。

中國奧園（3883）公布，今年首 7 個月合同銷售額累計約 602.8 億元人民幣，按年增長 30%。單計 7 月，合同銷售額按年上升 11%。花樣年控股（1777）公布，7 月銷售額約 36.7 億元人民幣，按年增長 1.39 倍，今年首 7 個月，累計銷售額按年增長 31.12%。

新城發展控股（1030）公布，7 月實現合約銷售金額約 245.33 億元人民幣，按年增長 33.68%。另外，同系的新城悅服務 (1755) 發盈喜，預期截至 6 月底止，中期盈利按年增長最少 1 倍，去年同期盈利 5450 萬元人民幣。

春立醫療器械（1858）預料，截至今年 6 月底止，半年營業收入按年增長超過 50%，利潤則增長超過 70%。公司指出，中期營業收入及利潤上升，主要歸因於該公司對研發、產品質量及技術創新的持續投入，以及在產品改進活動包括學術推廣方面的努力。

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