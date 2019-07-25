〈房產〉北台灣Q2新建案成交均價均走高 基隆每坪21.1萬元創新高

據市調機構統計，北台灣今年第 2 季新成屋、預售屋的成交均價漲多跌少，其中台北市、新北市、基隆市房價上揚，桃園持平，新竹與宜蘭地區則逆勢下挫。住展企研室經理何世昌表示，近來北台灣房價盤整緩步向上，整體房價往歷史高峰逐漸靠攏，但下半年因選舉與經濟變數仍多，價格走勢偏保守看待。

住展調查，台北市今年第 2 季新建案平均成交價來到每坪 85.1 萬元，較第 1 季每坪上漲 5000 元，季漲幅約 0.59％。若與去年同期相比，則每坪上漲 2.6 萬元，年漲幅約 3.15％。

何世昌指出，北市房市因投資、置產需求升溫，第 2 季由預售屋新推案多的行政區帶頭領漲，如大安、北投、內湖等區漲價較顯著。這些區域的新預售屋房價雖然上揚，但市況仍舊不錯，意味著台北市實質買盤確實存在。

而新北市新建案房價第 2 季為每坪 38.6 萬元，較第 1 季小漲每坪小漲 1000 元，季漲幅約 0.26％。若與去年同期相比，則房價每坪年漲 4000 元，年漲幅約 1.05％。

雖然雙北市第 2 季新建案房價漲幅不大，但都已來到近年相對高點。台北市第 2 季房價追平去年第 4 季、是 2016 年第 4 季以來最高價。新北市也表現不俗，今年第 2 季的房價則創下 2017 年第 4 季以來新高價。

比起大台北地區，基隆市新建案房價漲勢更為凌厲，第 2 季房價達到每坪 21.1 萬元，較第 1 季每坪上揚 2000 元，季漲幅約 0.96％，刷新歷史新高紀錄。與去年同期比較，則每坪年上漲 1.5 萬元，年漲幅約 7.65％。

何世昌分析，雖然基隆房價創下統計以來新高峰，主因是今年來釋出的新建案價位偏高，導致整體房價居高不下。但由於新建案價格太貴，今年來基隆市況極差，在地客不買單，外來台北客又稀少，買氣冷清，房價呈現「無量上漲」的格局。

桃園第 2 季新建案房價每坪為 22.7 萬元，與第 1 季維持相同水位；若與去年同期相比，則每坪上漲 5000 元，年漲幅約 2.25％。桃園今年第 2 季新釋出的建案價格普遍較平實，鮮少漫天喊價的情況，在一些需求強勁、而價格合理的區域，買氣就相當不錯，例如龜山 A7 重劃區、蘆竹南崁地區、中壢內壢地區等地，市況都不差。