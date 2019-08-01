〈房產〉搭橋人也按捺不住？七大代銷業者今年都有自建案上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年8月1號11點35分

市調機構統計，今年北台灣包括海悅、甲桂林、信義房屋 (9940-TW)、創意家、甲山林，及桃園圓石灘、五十甲等代銷業者，均推出自建案搶市，初估合計總銷金額超過 350 億元。

代銷業者一直以來，位居建商與購屋者的中間地位，也有房市「搭橋人」之稱；住展企研室經理何世昌表示，代銷業者在賣房子第一線，能敏銳感受市況冷熱，意味代銷業者看好房市，才會選在今年大量推出自建案。

海悅繼新北板橋「海悅希華」，已多年未有自建案，時隔多年後，在鶯歌重劃區推出第 2 件自建案「微笑海悅」，一改先前大坪數路線，轉為鎖定首購族，主打 1000 萬元以內買 2-3 房，最低總價僅 500 多萬元。

長年經銷紅樹林豪宅區的甲桂林廣告，今年於紅樹林再推新案「大隱小藍海」，總銷約 35 億元，不僅如此，甲桂林還重返市中心，預計下半年於松山車站附近推新案。

此外，甲桂林今年預計推出兩件新建案，合計總銷約百億元，與往年推案最大差異，在於今年兩件推案都走中、小坪數房型，不像過去偏重大坪數市場，推案策略與海悅一致。

創意家廣告的代表作「華山川」也在今年重新推出，該案標榜建築外觀金屬弧形曲線，是以航太技術，並運用大片曲面金屬所構成，號稱為國內首創的創意設計，總銷約 20 億元。

近幾年表現可圈可點的信義房屋旗下信義代銷，今年將再推自建案「嘉和」，位置在板橋江翠北側重劃區，總銷約 30 億元，甲山林今年旗下指標大案南港「香榭帝寶」、汐止「美麗山林」已陸續開賣，總銷金額約 160 億元，為今年自建案量最大的代銷業者。

同時，桃園知名代銷圓石灘與五十甲，今年雙雙推出新自建案，近年圓石灘在建築開發取得不錯的成績，陸續推出多起自建案，今年接力推出「京澄無為（B）」、「京澄軒朗」、「京澄謙苑」等案，是今年自建案件數最多的代銷，五十甲則在楊梅推出「夢想莊園 Ⅱ」，戶數共 54 戶，是唯一規劃透天厝的代銷自建案，且總價壓在千萬元之內，走低單、低總價路線。

何世昌指出，自從 2014 年房市反轉以降，多年來代銷自建案量低迷，今年卻呈現爆發式成長，且國內排行前幾大代銷幾乎全都出手推案，說明業者拿出自己口袋裡的錢、真真實實的押寶房市復甦。假如今年代銷業者押對寶，2020 年代銷自建案量不排除會再更高。