美鷹派降息、貿易戰升溫、純網銀放榜 本周重要大事回顧

雖然美國聯準會 (Fed)7 月 31 日宣布降息一碼，但被市場視為「鷹派降息」，同一時間美國總統川普對於美中貿易談判進步不滿意，宣布將對中輸美剩餘 3000 億美元商品加徵關稅，讓全球貿易局勢再度升溫，國內方面，金管會正式發放純網銀執照，破天荒申請的 3 家純網銀均獲得執照，受美貿易戰升溫衝擊，台股周五大跌 182 點，摜破半年線，合計本周下跌 342.94 點，跌幅 3.15%，來到 10549.04 點，以下是本周重要大事回顧：

Fed「鷹派降息」 川普抨擊鮑爾讓大家失望了

美國聯準會 (Fed)31 日宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點，至 2.00%-2.25% 的區間，是自 2008 金融危機年底來首次降息，聯準會主席鮑爾同時否認本次降息是一系列降息循環的開始，在聯準會降息記者會後，川普則推文抱怨，鮑爾讓大家失望了。

聯準會 (Fed) 調息理由在於通貨膨脹壓力偏低及國際發展影響，並宣布 8 月將提前 2 個月結束縮減資產負債表，整體而言，Fed 形容經濟穩固，但高層官員卻擔憂，中美貿易戰持續，似乎削弱了全球經濟，導致美國企業投資減緩。

談判無任何進展跡象 美又祭中新關稅

據《彭博》報導，美中 31 日在上海的貿易磋商，較原訂計畫提前半個多小時結束，會後雙方並無聯合聲明，顯示美中貿易談判似乎沒有進展，僅表態 9 月將在美國進行下一輪貿易磋商。

美國總統川普在貿易談判同時警告中方，不要想繼續拖延，把談判拖到 2020 年美國總統大選後，更連發 4 則推文，細數中國承諾卻不兌現的事項，緊接著宣布將對剩下 3000 億美元中國產品，自 9 月 1 日起加徵 10% 關稅，徵稅清單將全面性切入消費品市場，如：手機、電腦、服裝、玩具及鞋類。

中國新任常駐聯合國代表張軍 2 日表示，如果美中貿易戰開打，中國將會應戰，北京已準備好採取反制措施，強調川普的行為不合理也不負責任，也暗示美中關係緊張將會損害國際間解決北韓核問題的努力。

純網銀放榜 三家申請通通有獎

金管會 30 日正式揭曉台灣純網銀執照獎落誰家，結果跌破外界眼鏡，原定發放兩張純網銀執照，變成申請的三家包含「將來銀行」、「連線銀行」以及「樂天國際」均獲得純網銀執照，金管會主委顧立雄解釋，最終決議讓 3 家純網銀全數通過，主因是各自營運模式不同、目標客群也有差異、加上參採他國經驗家數界線並非絕對。

純網銀國家隊「將來商業銀行」由中華電信、兆豐銀行等發起；「連線商業銀行 (LINE Bank)」則由台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦商業銀行等發起；「樂天國際商業銀行」則由日本樂天銀行株式會社、國票金發起。

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中國宣布 8/1 起禁陸客來台自由行

中國 7 月 31 日無預警公告自 8 月 1 日起對來台自由行管制，據《彭博社》報導，中國以台灣海峽兩岸關係現狀為由，將暫停 47 個大陸城市居民來台自由行之通行證發放。

中國於 2011 年啟動的陸客台灣自由行計劃，曾被視為兩岸關係出現改善的里程碑，將從 8 月 1 日起暫停，而也意味著今後陸客若想赴台，只能參加旅遊團，對此，交通部緊急宣布祭出 36 億元補助國旅，團體、自由行旅客都將納入補助，本次國旅秋冬獎勵方案 9 月 1 日上路。

半導體大老胡定吾追思會

半導體大老、前旺宏董事長胡定華日前辭世，追思會於 30 日在旺宏總部舉行，聯電榮譽副董事長宣明智為胡定華的學生，他出席追思會致詞時說，胡定華是台灣半導體界的貴人，「有他才有我們」，並用「超平凡的偉大」，形容胡定華的一生；旺宏董事長吳敏求致詞時也表示，從胡定華身上學到誠實、紀律與遠見，而他的遠見，在台灣很少人能比得上，對科技業帶來的影響也非常大。

金管會本周開罰 9 家銀行 共計 5300 萬元

金管會 30 日才剛宣布，華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、匯豐 (台灣)、新光銀行、中國信託及國泰世華銀行等 7 家銀行，因行員涉挪用客戶款項，或與客戶間有異常資金往來，金管會決定予以重罰，7 家銀行合計開罰 4500 萬元，1 日又宣布，台北富邦銀行與第一銀行因違反洗錢防制規定，分別對兩家銀行開罰 600 萬元、200 萬元，合計本周就對 9 家銀行重罰 5300 萬元。

瀚宇博取得嘉聯益股權 躍最大股東

華新集團 PCB 廠瀚宇博德與軟板廠嘉聯益 30 日同步召開董事會，敲定雙方合作案，瀚宇博德將參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，一舉躍升成為嘉聯益單一最大股東，全案預估最快 10 月底完成，瀚宇博德發言人李坤堂指出，此投資案將整合雙方資源並擴大市場布局，爭取包括 5G 的消費者端的應用的訂單。

台灣 Q2 GDP 2.41% 創 4 季新高優預期

主計總處 31 日公布第 2 季台灣經濟成長率 (GDP) 概估值為 2.41%，較 5 月預測數增加 0.63 個百分點，創 4 季新高，也高於近來國內各大智庫對於第 2 季 GDP 的預測值，併計第 1 季後，上半年台灣經濟成長率 2.07%，主計總處說明，第 2 季 GDP 上修，主要是因出口和國內投資優預期。

台商回台衝上百家 投資金額突破 5000 億元

台商回台投資正式突破 5000 億元大關！經濟部 2 日宣布，晶技、全一電子、翔名、兆利 4 家通過審查，合計短短 7 個月總計已達 5047 億元、102 家廠商，可望新增 4.39 萬個就業機會，總統蔡英文交付年度目標提前達陣，後續仍有近 50 家排隊待審中。